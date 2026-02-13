Кои са най-паметните президенти в киното?
В повечето случаи образите на президентите в киното са измислени личности, но вдъхновени от истински президенти. "От една страна е съвършено фарсовият президент, който Джак Никълсън изигра в "Марсиански атаки“ на Тим Бъртън. От друга страна е изключително детайлно, маниакално изиграният от британския актьор сър Антъни Хопкинс образ на Ричард Никсън в "Никсън“ на Оливър Стоун. Никсън е може би един от най-наситено екранизираните президенти. Стоун прави филм и за покушението над Джон Кенеди, както и за Джордж Буш – "W“, където Джош Бролин играе ролята на Джордж Буш-младши“, изброи Апостолов.
Един от най-интригуващите според него образи е този на Мъркин Мъфли, изигран от Питър Селърс в "Д-р Стрейнджлав или как престанах да се страхувам и обикнах атомната бомба“ на режисьора Стенли Кубрик. "Един от най-великите филми, правени някога. Улавя онзи параноя от първите години на Студената война, в която не е ясно кой от двата блока първи ще натисне копчето и ще се стигне до апокалипсиса. Във филма става въпрос за комуникацията между американските и съветските власти“, разказа гостът.
В края на 90-те Холивуд подрива идеята за американския президент, заяви Апостолов. Холивуд винаги играе тази много любопитна игра – президентът е представен или като герой, или като злодей. Като герой може да посочим Харисън Форд в "Air Force One“. Понякога може да бъде и пародиен образ. Великият Лесли Нилсън е играл президент в пародии“, допълни той.
Апостолов разказа и за Роналд Рейгън, който преди да стане президент е част от филмовата индустрия. "Той е завършен актьор, изпълнител и шоумен. Не е участвал в някакви широкоразпознаваеми шедьоври, има много уестърни от 30-те и 40-те години. Обвиняван е от част от холивудската среда заради преследването на комунисти по време на ерата "Маккарти“. Той е един от най-популярните и успешни президенти, независимо от тези ревизионистки настроения. По реваншистки начин в последните 15-20 години модерните автори го окарикатуряват редовно.“ В "Магьосникът от Кремъл“ на Оливие Асаяс Джъд Лоу пък играе ролята на Владимир Путин, а в сериала "Къща от карти“ Робин Райт Пен заема мястото на Кевин Спейси след канселирането му.
Водещият Благой Д. Иванов сподели, че един от любимите му образи на президент е изигран от Морган Фрийман във филма "Смъртоносно влияние“. Той изброи и други заглавия, в които главна или второстепенна роля е отредена отново на американския президент. В "Амистад“ на Стивън Спилбърг Антъни Хопкинс играе ролята на Джон Куинси Адамс. Същият режисьор прави филм и за Ейбрахам Линкълн, а ролята е поверена на Даниел Дей-Люис. В "Американският президент“ на Роб Райнер пък ролята се изпълнява от Майкъл Дъглас. В "Денят на независимостта“ Бил Пулман играе президента Томас Уитмор, докато във втората част на филма президентът е жена – Елизабет Ланфорд, а ролята е поверена на Сийла Уорд.
