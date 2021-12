Кои са жените в кабинета "Петков"?

© Както всички знаем в момента тече извънредното заседание на Народното събрание, на което ще бъде гласуван съставът на коалиционното правителство между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България".



Съпредседателят на "Продължаваме промяната" и бъдещ министър-председател Кирил Петков представи официално кабинета си през уикенда. Съставът му включва общо 20 души, като едва 5 от министерствата са поверени на дами. Три от тях са предложени от "Продължаваме промяната“, а другите две са от БСП и ИТН.



Знаем ли обаче кои са те?



На първо място застава Калина Константинова от "Продължаваме промяната“.Тя е посочена за вицепремиер по ефективно управление. Била е заместник-министър на икономиката в първия служебен кабинет на Стефан Янев от 12 май 2021 г. до 15 септември 2021 г., назначен от президента Румен Радев. Преди това е била и съветник на Асен Василев, министър на икономиката, енергетиката и туризма в състава на служебното правителство на Марин Райков от март 2013 г. до 29 май 2013 г.



Възпитаничка е на 9-та Френска езикова гимназия в София, след което изучава Икономика в Колежа "Бард" в Ню Йорк, САЩ. Защитава магистърска степен по Устойчиво развитие в Лондонското училище по икономика и политически науки в Лондон, Великобритания, информират от портала "Момичетата от града". Тя работи като икономист в гражданската организация MoveBG, а в последните две години е била главен търговски директор на компанията за IT сигурност LogSentinel, чийто основател е Божидар Божанов, депутат от "Демократична България", който ще оглави новосъздаващото се Министерство на електронното управление.



Корнелия Нинова също ще получи министерски пост, макар до последно да отричаше пред журналисти витаещите слухове за новата й позиция. Тя ще бъде вицепремиер и министър на икономиката и индустрията. Нинова е завършила Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ" в София и право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 1995 г. започва работа като стажант-съдия в Софийския градски съд, а по-късно същата година става юристконсулт на Столична община. Работи и като следовател в Столичната следствена служба. За няколко месеца е и юрисконсулт на Българската телекомуникационна компания (БТК). От 1997 г. до 2005 г. е изпълнителен директор на "Техноимекс". Била е председател на Борда на директорите на "Техноимпортекспорт", "Техноимпекс" и "Техноимпортекспорт".



В периода от 9 септември 2005 г. до 5 май 2007 г. е зам.-министър на икономиката и енергетиката. Тя е депутат от 41-ото до 47-ото Народно събрание, през 2016 г. е избрана за председател на Парламентарната група на "БСП лява България" в 43-ото Народно събрание (2014-2017) на мястото на Михаил Миков. Тя е председател на Парламентарната група на "БСП за България" от 44-ото до 47-ото Народно събрание. Отново през 2016 г. тя е избрана и за председател на БСП, с което става първата жена в историята, оглавявала партията.



Теодора Генчовска от "Има такъв народ“ ще бъде министър на външните работи. Завършила е Съвременна история в Софийския университет "Свети Климент Охридски", по-късно учи във Военната академия "Георги С. Раковски". Започва работа в Генералния щаб на Българската армия, а след това преминава през всички нива, в йерархията. Накрая става началник на отдел "НАТО и Европейски съюз" в Министерството на отбраната. Генчовска е била е съветник по отбраната в Постоянното представителство на Република България в ЕС и Постоянната делегация в НАТО, освен това е била част от българската делегация в срещите на върха на страните членки на Алианса. Участвала е и в срещите на върха на НАТО в Истанбул, Уелс, Варшава, Брюксел.



Тя е експерт по въпросите на сигурността и отбраната, освен това е преминала доста допълнителни квалификации - курсове по политика и планиране в Училището на НАТО в Германия; стратегически модул в Колежа на НАТО в Рим, Италия; обучение по международни отношения във Военната академия в Шривенхем, Великобритания. Била е на стратегически курс по военна дипломация при Военна база Пенсакола, САЩ.



Проф. Асена Сербезова от "Продължаваме промяната“ е кандидат-министърът на здравеопазването. Тя е настоящият председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз и има над 20-годишен опит в лекарствения сектор, като различни позиции в представителства на производители на лекарства, дистрибутори и договорни изследователски организации за клинични изпитвания.



Проф. Сербезова е възпитаник Фармацевтичен факултет на МУ, освен това има магистърска степен по здравен мениджмънт и обществено здраве от МУ-София и магистърска степен по здравна политика и фармакоикономика от Barcelona School of Management, Univeristat Pompeu Fabra, Барселона, Испания. Преди две години пък авършва магистратура по психология във Великотърновския университет. Тя е и професор в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, Факултет по обществено здраве при МУ-София. През периода 07.2014-08.2018г. пък е Изпълнителен директор на Изпълнителната Агенция по Лекарствата към Министъра на здравеопазването.



Важно е да се припомни, че през миналата година прокуратурата й повдигна особено странно обвинение. По време на пандемията от Covid-19 тя изказа професионалното си мнение , че може да се стигне до недостиг на лекарствата. Според прокуратурата обаче това са били "заблуждаващи знаци за помощ, злополука и тревога“ и всявали паника, заради което я подведоха под наказателна отговорност. Заслужено проф. Сербезова бе оправдана, но от своя страна заведе иск за дискриминация срещу прокуратурата и подаде жалба срещу държавата в Страсбург.



Надежда Йорданова от "Продължаваме промяната“ е последната дама в проектокабинета, но със сигурност не на последно място. Тя е предложена за министър на правосъдието. Йорданова бе Началник е на кабинета на правосъдния министър Христо Иванов в периода 2014-2015. Освен това бе народен представител от "Демократична България" в 45-ото и в 46-ото Народно събрание, като в последното е председател на ткомисията "Магнитски", както и зам.-председател на правната комисия в двата парламента.



Тя завършва право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирала е английско търговско право в The University of Law, Лондон. Занимава се с административното и търговското право, изпълнение и решаване на спорове при изпълнение на проекти, финансирани от ЕС или други организации. Работила е и в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където започва като експерт и се издига до началник на дирекция "Правна".