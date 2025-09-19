Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За горящ автомобил в аварийна лента на АМ "Тракия"  малко след отбивката за Пазарджик, съобщават очевидци. 

От кадрите се вижда, че на мястото има екип на пожарната и полицията. Образува се задръстване.

Все още не е известно дали има пострадали.