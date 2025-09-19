ЗАРЕЖДАНЕ...
Кола гори на АМ "Тракия", пажарникарите се борят с огъня!
От кадрите се вижда, че на мястото има екип на пожарната и полицията. Образува се задръстване.
Все още не е известно дали има пострадали.
Още от категорията
/
Ивайло Мирчев за побоя над шефа на ОДМВР - Русе: Имаме доказателства и са направени проби на младежите, че не са пили
10.09
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
09.09
Кацаров: Двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма да са равни на един унизен шеф на полиция
09.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.