За преобърнат автомобил в близост до спирка на градския транспорт в София съобщава член на групата "Катастрофи в София" във Facebook.Инцидентът се е случил на столичния булевард "Цар Борис lll".Няма информация за ранени.За съжаление, екипът ни не успя да се свърже с полицията за повече подробности.