Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За преобърнат автомобил в близост до спирка на градския транспорт в София съобщава член на групата "Катастрофи в София" във Facebook.

Инцидентът се е случил на столичния булевард "Цар Борис lll".

Няма информация за ранени.

За съжаление, екипът ни не успя да се свърже с полицията за повече подробности.