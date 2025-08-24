ЗАРЕЖДАНЕ...
Кола се обърна до спирка на градския транспорт в София
Инцидентът се е случил на столичния булевард "Цар Борис lll".
Няма информация за ранени.
За съжаление, екипът ни не успя да се свърже с полицията за повече подробности.
