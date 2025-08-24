Сподели close
Тежък инцидент е станал в Монтанско днес следобед.

Малко след 14 часа е постъпил сигнал за самокатастрофирал автомобил. От МВР съобщиха за "Фокус", че шофьорката е загубила контрол над колата си, марка "Тойота", вследствие на което се обръща по таван в крайпътната канавка. За нещастие, жената загива на място.

"Фокус" ви призовава да шофирате внимателно!