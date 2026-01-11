Преди минути е възникнал пътен инцидент на автомагистрала "Хемус“, в района на 65-и км, в посока Варна. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова.Лек автомобил Renault при преминаване през ляв завой се е завъртял и е ударил мантинелата. Пострадали няма, нанесени са само материални щети. В района има обилен снеговалеж, което значително влошава пътните условия.Шофирайте с повишено внимание, съобразявайте скоростта с метеорологичните условия и пазете дистанция!