Преди минути е възникнал пътен инцидент на автомагистрала "Хемус“, в района на 65-и км, в посока Варна. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова.

Лек автомобил Renault при преминаване през ляв завой се е завъртял и е ударил мантинелата. Пострадали няма, нанесени са само материални щети. В района има обилен снеговалеж, което значително влошава пътните условия.

Шофирайте с повишено внимание, съобразявайте скоростта с метеорологичните условия и пазете дистанция!