Кола се заби в мантинелата на АМ "Хемус" към Варна
Лек автомобил Renault при преминаване през ляв завой се е завъртял и е ударил мантинелата. Пострадали няма, нанесени са само материални щети. В района има обилен снеговалеж, което значително влошава пътните условия.
Шофирайте с повишено внимание, съобразявайте скоростта с метеорологичните условия и пазете дистанция!
