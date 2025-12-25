Коледа е! Честито Рождество Христово!
©
Те се обличат в традиционно празнично облекло, със специална украса на калпаците. Разпределят се на групи от по 10-15 души, сред които има и по-малки момчета, които се движат отпред и известяват стопаните за тяхното идване.
От полунощ до сутринта коледарите обикалят домовете и пеят специални обредни песни. Има песен за всеки от семейството - от най-възрастния до най-малкия - за здраве и дълъг живот, за имот, плодородие, добра среща, игри и веселия.
На този ден постите свършват и семейната трапеза вече включва месни и млечни ястия. Вярващите ходят на черква, където има празнична служба.
Празникът е известен още като Голяма Коледа, Божик, Божич.
На този ден имен ден празнуват: Божидар, Божидара, Христо, Християн, Християна, Христин, Христа, Христинка, Христина, Христалина, Христиана, Христиан, Кристиян, Кристиан, Кристинка, Криста, Кристалина, Кристин, Кръстин, Кръстина, Кристина, Кристиана, Кристияна, Радомир, Радомира, Радостин, Радостина, Радослава, Радослав, Емил, Емануил, Емануила, Емануела, Мануела, Мануел, Мануила, Мануил, Младен, Младенка, Миладин, Миладинка, Миладина.
Коледна трапеза, песни и поверия
Поверия
Трапезата на празника трябва да е богата, като след голям пост. Нареждат се прясна пита, свинско печено, свинско с праз лук, баница с месо, пастърма със зеле, печен дроб, печена кокошка, млечница (млечна баница). Тя не се вдига през целия ден. Коледният ден показва какво ще бъде времето през годината. "Топла Коледа - нездрава година", казва народът ни и се надява на дълбок сняг и ясни студени дни. Ако има скреж по дърветата, ще има изобилие. Ако небето е звездно, грахът ще има добра реколта. Ако Коледа е в понеделник, зимата ще е тежка, а пролетта и лятото ще са дъждовни. Есента ще е суха, гроздето няма да с много добро, също и виното. Няма да е добра годината и за кошерите и меда. Най-сполучлива ще е за властници, войводи и управници. Ако Коледа е във вторник, зимата ще е снеговита, а пролетта - дъждовна. Есента ще е суха, пшеницата и плодовете няма да са много добри.
Ако Коледа е в сряда, зимата ще е тежка, а пролетта - суха. Ще има грозде и вино в изобилие.Ако Коледа е в четвъртък, зимата ще е мека, а пролетта и лятото -ветровити.Ако Коледа е в петък, зимата ще е много зла, лятото ще вали, есента ще е суха. Ако Коледа е в събота, през зимата ще трупа много сняг. Ако Коледа е в неделя, зимата ще е мека, лятото -сухо, а есента -ветровита.
Коледни песни
''Стани нине, господине!
Тебе пеем, домакине!
Добри сме ти гости дошли,
добри гости, Коледари!''
Още по темата
/
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите
24.12
Молитва за Бъдни вечер
24.12
Българи: Ще празнуваме по-скромно - без скъпи подаръци, вкъщи и само с най-необходимото на трапезата
24.12
Етнолог за обредния хляб на Бъдни вечер: В наши дни може да го декорирате със символи, характерни за вашата професия
24.12
Здравка Евтимова: Надеждата представлява едно необятно пространство, което никога не може да бъде пренатоварено
24.12
Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за броя на ястията, но забравяме защо вечерята е постна
24.12
Още от категорията
/
Проф. Кантардиев препоръча за леки вирусни инфекции: Греяното вино с канела, карамфил и цитрусови плодове помага
24.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Без аптеки на 1 януари 2026 г. заради еврото
19:52 / 24.12.2025
Защо масата на Бъдни вечер не се вдига
19:51 / 24.12.2025
Патриарх Даниил: Това е ден, в който ние особено щедро отваряме н...
18:37 / 24.12.2025
Молитва за Бъдни вечер
17:40 / 24.12.2025
Корнелия Нинова: Светли и топли празници!
16:51 / 24.12.2025
Българи: Ще празнуваме по-скромно - без скъпи подаръци, вкъщи и с...
16:24 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.