Коледен екшън: Мъже с дълги черни роби нахълтаха с пушки в казино
Минути след като се възползвали от първоначалния шок на клиенти и персонал, въоръжените мъже открили стрелба, ранен е млад мъж, който има сачма в главата и е транспортиран с хеликоптер в столицата.
Когато единият от мъжете започнал да стреля клиентите на казиното наскачали и започнали да ги гонят, с риск за живота си, така вероятно е осуетен опит за въоръжен грабеж.
Настанала истинска суматоха, но маскираните успели да избягат, отвън ги чакал мъж с автомобил. Други пострадали няма.
Рано тази сутрин е арестуван единият от нападателите. По непотвърдена информация той е от Хаджидимово.
Казиното е собственост на столични бизнесмени, пише сайтът truma.com.
