Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"С тъга разбрах, че загиналият в зверската катастрофа на бул."Константин Величков" е д-р Иса Али, с когото работихме заедно в ЦСМП - София.

Избягал от жестокостта на режима и войната в Сирия, д-р Али спасяваше човешки животи в България, работеше всеотдайно и с желание най-хуманната професия и обичаше да казва, че тук е втората му родина. Родина, в която ще остане завинаги…

Войната по пътищата трябва да бъде спряна! Безотговорността и арогантността да получат заслужено и тежко наказание.

Сбогом, колега!"

Това написа столичният кмет на район "Изгрев" д-р Делян Георгиев, след като 21-годишният Виктор Илиев причини зверска катастрофа в София.

Припомняме, че младежът е с книжка от две седмици, но с 6 фиша за нарушения. В късните часове на 15-ти август Виктор заби колата си в автобус на столичния градския транспорт. В следствие на удара загина д-р Иса Али от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота.