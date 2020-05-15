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|Êîëåæêà íà Áåíàòîâà çà èíòåðâþòî ñ ãåíåðàëà: Äúðæåøå ñå íàãëî, ïðîñòàøêè è ñ òèïè÷íèÿ é àðîãàíòåí ìàíèåð
Ðàáîòè êàòî òåëåâèçèîíåí ðåïîðòåð è ðåäàêòîð â ðèàëèòè ôîðìàòè. Çàíèìàâàëà ñå å ñ ðàçñëåäâàùà æóðíàëèñòèêà. Àâòîð å íà ðåäèöà ïóáëèêàöèè â åæåäíåâíèöè è ëàéôñòàéë èçäàíèÿ. Ïðåç 2014 ã. å ó÷àñòíèê â ðèàëèòè ôîðìàòà "Áèã Áðàäúð îë ñòàðñ“.
Åòî êàêâî íàïèñà òÿ â ñîöèàëíàòà ìðåæà Ôåéñáóê:
ßêî, àìà äðóã ïúò!
Ãëåäàõ “èíòåðâþòî" íà Ìèðîëþáà Áåíàòîâà ñ ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ñëåä ãðúìêèòå çàãëàâèÿ îò ñíîùè â ðàçëè÷íè ñàéòîâå. Òîé ñè èçïóñíà íåðâèòå, âèäíî å. Äà ïîìèñëèì çàùî ñå ñòèãíà äî òîâà, áåç äà ñå àíãàæèðàì äà ãî çàùèòàâàì:
1. Èíòåðâþòî áåøå ìàíèïóëàòèâíî ìîíòèðàíî, äóìèòå íà ãåíåðàëà ñêà÷àõà, êàðòèíêàòà ñúùî - íåâåäíúæ. Íà íÿêîëêî ïúòè Ìóòàô÷èéñêè áåøå ìíîãî çàïàëåí â äóìèòå ñè, íî íå ñå ðàçáðà çàùî - ëèïñâàøå ïúðâàòà ÷àñò îò êîìåíòàðà ìó.
2. Áåíàòîâà çàäàâàøå âúïðîñè, ñâúðçàíè ñúñ ñèãíàëè, êîèòî íå îáÿñíè êàê è êúäå å ïîëó÷èëà.
3. Áåíàòîâà ñå äúðæåøå íàãëî, ïðîñòàøêè è ñ òèïè÷íèÿ é àðîãàíòåí ìàíèåð, äåìîíñòðèðàí ãîäèíè íàðåä - êàçâàì ãî è ñ îãëåä íà ëè÷íèÿ ñè êîíòàêò ñ íåÿ ïðåäè ãîäèíè â Àêàäàìèÿòà ïî ðàçñëåäâàùàòà æóðíàëèñòèêà íà "168 ÷àñà". Òîãàâà îïèòà äà ìå óíèæè ïðåä âñè÷êè ñòóäåíòè, íî äîðè ìëàäåæèòå áÿõà ïîòðåñåíè îò ïîâåäåíèåòî é.
4. Àêî öåëòà é å áèëà äà ðàçáåðå äàëè ñå èçèñêâàò PCR òåñòîâå ïðè âëèçàíå â áîëíèöà, ìîæåøå äà îòèäå â ÷åòâúðòúê ñóòðèíòà íà ðåäîâíèÿ áðèôèíã, êîéòî ÍÎÙ äàâà è äà ïîïèòà. Ïðîâîêàöèÿòà é áåøå ÿâíà, áåçñïîðíî.
5. Íå ñòàíà ÿñíî êàêâî ñà ñè êàçàëè Áåíàòîâà è ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ïðåäè ôèíàëà, â êîÿòî äîêòîðúò ñè èçïóñêà íåðâèòå è òîâà äîâåäå äî îáèäíè êîìåíòàðè çà ðàáîòàòà ìó â ñîöèàëíèòå ìðåæè.
Ñ èíòåðåñ áèõ ãëåäàëà ñóðîâèÿ ìàòåðèàë íà “èíòåðâþòî", çàùîòî ïðè òàêà èçëú÷åíîòî âèäåî îñòàâà óáåæäåíèåòî, ÷å Áåíàòîâà íå å èñêàëà äà èçâëå÷å âàæíà çà îáùåñòâîòî èíôîðìàöèÿ, à äà çëåïîñòàâè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè. Áåøå èçïîëçâàëà êàäðè çà ïîêðèòèå ñ öåë çàìàçâàíå íà ïîëîæåíèåòî, íî íå ñå ïîëó÷è. È òîâà å âèäíî äîðè çà âñåêè íà÷èíàåù ðåïîðòåð, ìîíòèðàë äîðè åäíà îáèêíîâåíà àíêåòà.
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Âàðíåíåö çàãèíà â çëîâåùà êàòàñòðîôà ïî ïúòÿ Îáðî÷èùå - Êè÷åâî
10:34 / 14.05.2020
È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
12:37 / 15.05.2020
Îáÿâèõà èçâúíðåäíà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà! Êàêâè ùå ñà íîâèòå ìåðêè?
21:00 / 13.05.2020
Áàé Òîøî áîðèë âèðóñèòå ñ óíèêàëíà íàïèòêà
13:28 / 13.05.2020
Êîëà ïëàìíà êàòî ôàêëà ñëåä êàòàñòðîôà äî Äîì Ìëàäîñò
08:32 / 13.05.2020
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