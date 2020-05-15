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Êîëåæêà íà Áåíàòîâà çà èíòåðâþòî ñ ãåíåðàëà: Äúðæåøå ñå íàãëî, ïðîñòàøêè è ñ òèïè÷íèÿ é àðîãàíòåí ìàíèåð
Àâòîð: Ãåîðãè Êèðèëîâ 15:59 / 15.05.2020Êîìåíòàðè (36)386
© Ôåéñáóê
Ïèñàòåëêàòà è æóðíàëèñòêà Êàëèíà Ïàñêàëåâà âçðèâè ìðåæàòà ñúñ ñèëåí ïîñò ïî ïîâîä èíòåðâþòî, êîåòî ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè äàäå ïðåä Ìèðîëþáà Áåíàòîâà. Êàëèíà Ïàñêàëåâà å ðîäåíà íà 8 íîåìâðè 1986 ãîäèíà. Çàâúðøâà Àíãëèéñêàòà ãèìíàçèÿ â Ïëîâäèâ è ó÷è æóðíàëèñòèêà â Ñîôèÿ. 

Ðàáîòè êàòî òåëåâèçèîíåí ðåïîðòåð è ðåäàêòîð â ðèàëèòè ôîðìàòè. Çàíèìàâàëà ñå å ñ ðàçñëåäâàùà æóðíàëèñòèêà. Àâòîð å íà ðåäèöà ïóáëèêàöèè â åæåäíåâíèöè è ëàéôñòàéë èçäàíèÿ. Ïðåç 2014 ã. å ó÷àñòíèê â ðèàëèòè ôîðìàòà "Áèã Áðàäúð îë ñòàðñ“.

Åòî êàêâî íàïèñà òÿ â ñîöèàëíàòà ìðåæà Ôåéñáóê:

ßêî, àìà äðóã ïúò!

Ãëåäàõ “èíòåðâþòî" íà Ìèðîëþáà Áåíàòîâà ñ ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ñëåä ãðúìêèòå çàãëàâèÿ îò ñíîùè â ðàçëè÷íè ñàéòîâå. Òîé ñè èçïóñíà íåðâèòå, âèäíî å. Äà ïîìèñëèì çàùî ñå ñòèãíà äî òîâà, áåç äà ñå àíãàæèðàì äà ãî çàùèòàâàì: 

1. Èíòåðâþòî áåøå ìàíèïóëàòèâíî ìîíòèðàíî, äóìèòå íà ãåíåðàëà ñêà÷àõà, êàðòèíêàòà ñúùî - íåâåäíúæ. Íà íÿêîëêî ïúòè Ìóòàô÷èéñêè áåøå ìíîãî çàïàëåí â äóìèòå ñè, íî íå ñå ðàçáðà çàùî - ëèïñâàøå ïúðâàòà ÷àñò îò êîìåíòàðà ìó. 

2. Áåíàòîâà çàäàâàøå âúïðîñè, ñâúðçàíè ñúñ ñèãíàëè, êîèòî íå îáÿñíè êàê è êúäå å ïîëó÷èëà. 

3. Áåíàòîâà ñå äúðæåøå íàãëî, ïðîñòàøêè è ñ òèïè÷íèÿ é àðîãàíòåí ìàíèåð, äåìîíñòðèðàí ãîäèíè íàðåä - êàçâàì ãî è ñ îãëåä íà ëè÷íèÿ ñè êîíòàêò ñ íåÿ ïðåäè ãîäèíè â Àêàäàìèÿòà ïî ðàçñëåäâàùàòà æóðíàëèñòèêà íà "168 ÷àñà". Òîãàâà îïèòà äà ìå óíèæè ïðåä âñè÷êè ñòóäåíòè, íî äîðè ìëàäåæèòå áÿõà ïîòðåñåíè îò ïîâåäåíèåòî é. 

4. Àêî öåëòà é å áèëà äà ðàçáåðå äàëè ñå èçèñêâàò PCR òåñòîâå ïðè âëèçàíå â áîëíèöà, ìîæåøå äà îòèäå â ÷åòâúðòúê ñóòðèíòà íà ðåäîâíèÿ áðèôèíã, êîéòî ÍÎÙ äàâà è äà ïîïèòà. Ïðîâîêàöèÿòà é áåøå ÿâíà, áåçñïîðíî. 

5. Íå ñòàíà ÿñíî êàêâî ñà ñè êàçàëè Áåíàòîâà è ãåí. Ìóòàô÷èéñêè ïðåäè ôèíàëà, â êîÿòî äîêòîðúò ñè èçïóñêà íåðâèòå è òîâà äîâåäå äî îáèäíè êîìåíòàðè çà ðàáîòàòà ìó â ñîöèàëíèòå ìðåæè. 

Ñ èíòåðåñ áèõ ãëåäàëà ñóðîâèÿ ìàòåðèàë íà “èíòåðâþòî", çàùîòî ïðè òàêà èçëú÷åíîòî âèäåî îñòàâà óáåæäåíèåòî, ÷å Áåíàòîâà íå å èñêàëà äà èçâëå÷å âàæíà çà îáùåñòâîòî èíôîðìàöèÿ, à äà çëåïîñòàâè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè. Áåøå èçïîëçâàëà êàäðè çà ïîêðèòèå ñ öåë çàìàçâàíå íà ïîëîæåíèåòî, íî íå ñå ïîëó÷è. È òîâà å âèäíî äîðè çà âñåêè íà÷èíàåù ðåïîðòåð, ìîíòèðàë äîðè åäíà îáèêíîâåíà àíêåòà.



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15.05.2020 Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Ðèñêîâàíî å äåöàòà äà ñå îòãëåæäàò îò áàáèòå è äÿäîâöèòå
15.05.2020 Ìúæ ñ êîðîíàâèðóñ ïî÷èíà â Ïàçàðäæèê, èìà ÷åòèðèìà èçïèñàíè
15.05.2020 Áëèçî 65% ïî-ìàëêî ïðèõîäè îò íîùóâêè â îáëàñò Âàðíà ïðåç ìàðò â ñðàâíåíèå ñ 2019 ã.
15.05.2020 60 äíè íåïëàòåí îòïóñê ùå ñå ïðèçíàâàò çà ñòàæ
15.05.2020 Èç÷èñëèõà ñ òî÷íîñò îòêúäå èäâà êîðîíàâèðóñúò
15.05.2020 Ãîðåùè íîâèíè îò Áóðãàñ! Äîñåãà íå å èìàëî òàêîâà ëÿòî, ìåðêèòå ùå ñà áåçïðåöåäåíòíè!
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10:34 / 14.05.2020
È äåòñêèòå ãðàäèíè îòâàðÿò!
12:37 / 15.05.2020
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21:00 / 13.05.2020
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13:28 / 13.05.2020
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11:59 / 15.05.2020
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08:32 / 13.05.2020
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10:06 / 13.05.2020
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