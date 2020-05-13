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Ìåæäóâðåìåííî åêèï íà ìåäèÿòà íè å íà ìÿñòîòî íà ïúòíîòðàíñïîðòíîòî ïðîèçøåñòâèå. Ãëåäêàòà íàèñòèíà å ïîòðåñàâàùà. Òåïúðâà ùå ñòàíå ÿñíî äàëè îñâåí àëêîõîë ïèÿíèÿò ìëàäåæ, óïðàâëÿâàë ëåêèÿ àâòîìîáèë, å óïîòðåáèë è íàðêîòèöè.
Îôèöèàëíî îò ÎÄ ÌÂÐ:
"21-ãîäèøåí ïèÿí âîäà÷ óäàðè 5 ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà Ïðîèçøåñòâèåòî å ñòàíàëî â 4.30 ÷. òàçè ñóòðèí íà òåðèòîðèÿòà íà ÆÊ "Òðàêèÿ" â Ïëîâäèâ. Ñïîðåä ïîäàäåíàòà èíôîðìàöèÿ ïðè íàñòúïèëîòî ÏÒÏ ñà óäàðåíè 5 ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà ïðåä áëîê 195 â êâàðòàëà.
Åêèïúò, ïðèñòèãíàë íà ìÿñòî, å óñòàíîâèë, ÷å 21 ãîäèøåí ïðàâîñïîñîáåí âîäà÷ å óäàðèë ñ óïðàâëÿâàíèÿ îò íåãî "Ðåíî Ìåãàí" ïàðêèðàëèòå ïðåä áëîêà ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñ ìàðêèòå: "Ïåæî 106", äâà îïåëà âåêòðà, "Àóäè" è "Îïåë Ìåðèâà".
Íàíåñåíè ñà ñåðèîçíè ìàòåðèàëíè ùåòè. Ìëàäèÿò ìúæ å èçïðîáâàí ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî è ñïîðåä îò÷åòåíîòî ïî íàäëåæíèÿ ðåä å ñåäíàë çàä âîëàíà ñ 0.96 ïðîìèëà àëêîõîë.
Ïðè èíöèäåíòà ñà ïîñòðàäàëè øîôüîðúò è íåãîâèÿ 20-ãîäèøåí ñïúòíèê, êîèòî ñà òðàíñïîðòèðàíè çà ïðåãëåä â áîëíèöà ñ ìíîæåñòâî ïîðåçíè ðàíè è ïîâúðõíîñòíè êîíòóçèè. Â ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå ùå áúäå âçåòà è ïðîáà çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Ïîëèöåéñêè åêèïè èçâúðøâàò îãëåä íà ìÿñòîòî".
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10:24 / 11.05.2020
Îôèöèàëíî: Íîâà çàïîâåä ðàçõëàáè îùå ìåðêèòå
19:48 / 11.05.2020
Íàé-ïîñëå! Îôèöèàëíî îòïàäíàõà îùå íÿêîëêî âàæíè çàáðàíè!
11:51 / 11.05.2020
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