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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:25 / 13.05.2020Êîìåíòàðè (5)256
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âèæ ãàëåðèÿòà
"Ïèÿíñêà èñòîðèÿ. Â 4:26 ÷àñà "Ðåíî" ñïîðòåí ìîäåë íå âçèìà çàâîÿ è áëúñêà 5 êîëè. Ïúðâèòå 2 ñà êàòî îòðÿçàíè ñ íîæ îòçàä". Òîâà ñúîáùè íà ðåäàêöèîííàòà ïîùà ÷èòàòåë íà Plovdiv24.bg âúâ âðúçêà ñ èíöèäåíòà îò òàçè ñóòðèí â "Òðàêèÿ".

Ìåæäóâðåìåííî åêèï íà ìåäèÿòà íè å íà ìÿñòîòî íà ïúòíîòðàíñïîðòíîòî ïðîèçøåñòâèå. Ãëåäêàòà íàèñòèíà å ïîòðåñàâàùà. Òåïúðâà ùå ñòàíå ÿñíî äàëè îñâåí àëêîõîë ïèÿíèÿò ìëàäåæ, óïðàâëÿâàë ëåêèÿ àâòîìîáèë, å óïîòðåáèë è íàðêîòèöè.

Îôèöèàëíî îò ÎÄ ÌÂÐ:

"21-ãîäèøåí ïèÿí âîäà÷ óäàðè 5 ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà Ïðîèçøåñòâèåòî å ñòàíàëî â 4.30 ÷. òàçè ñóòðèí íà òåðèòîðèÿòà íà ÆÊ "Òðàêèÿ" â Ïëîâäèâ. Ñïîðåä ïîäàäåíàòà èíôîðìàöèÿ ïðè íàñòúïèëîòî ÏÒÏ ñà óäàðåíè 5 ïàðêèðàíè àâòîìîáèëà ïðåä áëîê 195 â êâàðòàëà.

Åêèïúò, ïðèñòèãíàë íà ìÿñòî, å óñòàíîâèë, ÷å 21 ãîäèøåí ïðàâîñïîñîáåí âîäà÷ å óäàðèë ñ óïðàâëÿâàíèÿ îò íåãî "Ðåíî Ìåãàí" ïàðêèðàëèòå ïðåä áëîêà ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñ ìàðêèòå: "Ïåæî 106", äâà îïåëà âåêòðà, "Àóäè" è "Îïåë Ìåðèâà".

Íàíåñåíè ñà ñåðèîçíè ìàòåðèàëíè ùåòè. Ìëàäèÿò ìúæ å èçïðîáâàí ñ òåõíè÷åñêî ñðåäñòâî è ñïîðåä îò÷åòåíîòî ïî íàäëåæíèÿ ðåä å ñåäíàë çàä âîëàíà ñ 0.96 ïðîìèëà àëêîõîë.

Ïðè èíöèäåíòà ñà ïîñòðàäàëè øîôüîðúò è íåãîâèÿ 20-ãîäèøåí ñïúòíèê, êîèòî ñà òðàíñïîðòèðàíè çà ïðåãëåä â áîëíèöà ñ ìíîæåñòâî ïîðåçíè ðàíè è ïîâúðõíîñòíè êîíòóçèè. Â ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå ùå áúäå âçåòà è ïðîáà çà óïîòðåáà íà íàðêîòè÷íè âåùåñòâà. Ïîëèöåéñêè åêèïè èçâúðøâàò îãëåä íà ìÿñòîòî".




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1
13.05.2020 »






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14:01 / 11.05.2020
Íå ïàðêèðàéòå íà òåçè óëèöè âúâ Âàðíà! Ïîëàãàò ìàðêèðîâêà çà "ñèíÿòà çîíà"
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Ãëóòíèöà óëè÷íè êó÷åòà òîðìîçÿò æèâååùèòå íà óë. "Ðîçà" âúâ Âàðíà
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Îôèöèàëíî: Íîâà çàïîâåä ðàçõëàáè îùå ìåðêèòå
19:48 / 11.05.2020
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