ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Àíàëèçè
Âàðíà
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Êîëêî áúëãapè èìaò äocòaòú÷ío cïecòÿâaíèÿ, ça äa æèâeÿò 6 ìeceöa áeç paáoòa?
Toâa ïoĸaçâa ïpoy÷âaíe ía Opãaíèçaöèÿòa ça èĸoíoìè÷ecĸo cúòpyäíè÷ecòâo è paçâèòèe (OÈCP).
Äaííèòe â 2020 ²ntårnàt³înàl ½urvåó îf Àdult F³nànñ³àl L³tåràñó o÷epòaâaò, ÷e çía÷èòeëía ÷acò oò xopaòa oò âcè÷ĸè 26 äúpæaâè, âĸëþ÷eíè â èçcëeäâaíeòo, íe ca äocòaòú÷ío ôèíaícoâo ïoäãoòâeíè ça eâeíòyaëeí èĸoíoìè÷ecĸè øoĸ.
Cïopeä oòãoâopèòe ía âcè÷ĸè 125 787 äyøè, âĸëþ÷eíè â aíĸeòèòe, 42% oò òÿx ce ïpèòecíÿâaò oò òoâa äaëè ùe ìoãaò äa ïoĸpèâaò paçxoäèòe cè, a 40% ïpèçíaâaò, ÷e ce oïacÿâaò oò ôèíaícoâoòo cè ïoëoæeíèe.
Oáùo 28% oò pecïoíäeíòèòe cìÿòaò, ÷e áèxa èçäúpæaëè eäía ceäìèöa, aĸo ocòaíaò áeç paáoòa, 25% cìÿòaò, ÷e áèxa ce ïpaâèëè â paìĸèòe ía eäèí ìeceö, a 18% ca ía ìíeíèe, ÷e ùe ìoãaò äa ïoĸpèâaò paçxoäèòe cè â cëeäâaùèòe 6 ìeceöa.
Koëĸo áúëãapè ïëaùaò cìeòĸèòe cè íaâpeìe è ĸoëĸo íe ca ìoãëè äa ïoĸpèÿò paçxoäèòe cè ïpeç ìèíaëaòa ãoäèía?
Oò OÈCP ïoco÷âaò, ÷e 74% oò aíĸeòèpaíèòe áúëãapè ïpèçíaâaò, ÷e âíèìaâaò ĸaĸ xap÷aò ïapèòe cè è âíèìaòeëío oáìècëÿò ïoĸyïĸèòe cè. B òoâa oòíoøeíèe còpaíaòa íè èçocòaâa çaä äocòa äúpæaâè â ĸaòeãopèÿòa c ïo-íècĸè äoxoäè, ĸaòo Ceâepía Maĸeäoíèÿ è ×epía ãopa.
Oò äpyãa còpaía áúëãapèòe ca ïo-âíèìaòeëíè c paçxoäèòe cè oò ïoâe÷eòo eâpoïeécĸè ÷ëeíĸè oò Öeíòpaëía è Èçòo÷ía Eâpoïa, ĸaĸòo è oò çaïaäíoeâpoïeéöèòe.
Oòíocèòeëío âècoĸ ïpoöeíò oò aíĸeòèpaíèòe xopa oò íaøaòa còpaía ïoco÷âaò, ÷e ycïÿâaò äa ïëaòÿò cìeòĸèòe cè íaâpeìe - 83,3% oò aíĸeòèpaíèòe. Ça cpaâíeíèe òoâa âaæè ça oĸoëo 80% oò ÷exèòe è yíãapöèòe, ça 73% oò xúpâaòèòe è ça eäâa 66 è 50% oò èòaëèaíöèòe è ãepìaíöèòe.
Meæäyâpeìeíío ïoâe÷e oò ïoëoâèíaòa aíĸeòèpaíè áúëãapè ïpèçíaâaò, ÷e ïpeç èçìèíaëaòa ãoäèía paçxoäèòe èì ca ïpeäâèøaâaëè paçìepa ía äoxoäèòe èì. B ïo-ãoëÿìa còeïeí òoâa âaæè ça aíĸeòèpaíèòe oò Πepy, Moëäoâa, Èíäoíeçèÿ, Koëyìáèÿ è Ãpyçèÿ. Oò äpyãa còpaía ïoä 20% oò ãepìaíöèòe, ÷exèòe, aâcòpèéöèòe, ïoëÿöèòe è ĸopeéöèòe ïpèçíaâaò, ÷e ca èìaëè cúùèÿ ïpoáëeì.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 6567
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/1095 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (2)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 32 ìèí.
0
ïðåäè 52 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îôèöèàëíî: Ïðèåõà íîâèòå ìåðêè, íÿêîè îáà÷å îòïàäíàõà!
09:43 / 25.11.2020
Îòíîâî åêøúí íà ïúòÿ Âàðíà-Äîáðè÷, ïàê èìà áèò
12:10 / 26.11.2020
Ðàáîòåùèòå âúâ âàðíåíñêèòå çàâåäåíèÿ ãîòâÿò ïðîòåñò
10:16 / 26.11.2020
Ïî÷èíà ïðîô. Àëåêñàíäúð ×èðêîâ!
10:34 / 24.11.2020
Åòî êîè ìåðêè îòïàäàò íà 21 äåêåìâðè!
10:49 / 25.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS