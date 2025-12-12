Исках да създам персонаж, който на мен да ми е интересен, за да знам, че ще се харесва на повечето читатели. Така се появи книгата-игра "Зъби“, част от сборника "Призвание Герой“. Няколко години по-късно тази история се доразви в комикс адаптацията "Елия: Чудовището от мазето“ – графичен роман, който проследява приключенията на една вампирка. Това коментира внахудожникът Стефан Д. Стефанов.Да създадеш комикс изисква много труд, като се отделя голямо внимание на детайла, споделя авторът, който има за гърба си няколко книги, игри, романи, доста разкази и определя себе си като хоби автор. "Голямото предимство е това да е моя история, т.е. да не се налага да започна от нулата,“ като обемът на комикса в неговия български и английски вариант съдържа 19 000 думи, което е доста голям обем за графичен роман. "Успях да направя с този комикс нещо, което бях планирал от по-рано: да работя поетапно, като не пропускам стъпките в процеса – да завърша първо целия сценарий, да го направя после като разкадровка в страниците. След това скицирането, което доста време отнема с детайлите, оразмеряване, перспективи и т.н. И след това вече по-бързите етапи: нанасяне на мастило, оцветяване и детайли като светлосенки, наслагване на репликите. Получи се доста работа като процес. Наистина успях да си наложа да не прескоча някакви части, за да мина на по-интересното,“ разказа Стефанов и сподели, че в края на книгата има и бонус съдържание, където читателите могат да се докоснат до процеса на създаване, да видят как се случват нещата и да получат повече информация за автора, създател на съдържанието.Киното, базирано върху комиксовата култура може да предложи смели и доста зрели теми. "Комиксът е изобразително изкуство, съчетало в себе си литературата и киното,“ каза водещият на предаването Благой Иванов и посочи любим свой филм: "От Ада“ с Джони Деп, направен по мотиви от комикс за възрастни. "Превъзходен готически хорър, който разказва една потенциална версия за това кой е Джак Изкормвача по мотиви от комикс за възрастни, написан от великия Алан Мур,“ каза Иванов, а гостът на предаването допълни, че е голям фен на серията за Дедпул и като комикс, и като филми: "Насилието в екшъна, премесен с хумор, го прави доста по-смилаемо,“ посочи Стефанов, правейки паралели с "300“ и "Sin City“ – мрачните и въздействащи адаптации по Франк Милър.Сравнително бавният с натрупващо се действие филм "Пазителите“ (Watchmen) на Зак Снайдър със своите силни социални мотиви е също интересен за гледане филм, направен по комикс. Друг пример е "Ледена смърт“ (Whiteout) с Кейт Бекинсейл. "За мен това беше много добра история. Отново по-мрачна, с по-сериозни тематики и подходяща за по-възрастни зрители,“ допълни художникът. "V for Vendetta“, продуциран от братята Уашовски, е доста нестандартен, нетипичен комиксов филм със силен социален заряд и е "добър пример за това как в киното през фантастиката се засяга сериозна тема,“ добави още Стефанов и посочи, че "реално хората не осъзнават колко много хубави филми са направени по комикси и че тези истории са били първо на комикс, който е предвиден за четене“.Гостът сподели още, че планира издаването на втора част на книгата-игра "Зъби: Палатът на чудесата“, като е запланувал и написването на трета част. А съвсем скоро му предстои да започне работа по "Палатът на чудесата“ като комикс. "Наричам я графичен роман, тъй като това е голяма, завършена история, не е нещо, което излиза регулярно. Историята за Елия има начало, има край, има потенциал за продължение,“ завърши Стефанов.