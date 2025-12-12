Комиксовият автор Стефан Д. Стефанов: Създаването на един комикс изисква труд и вглеждане в детайлите
© Фокус
Да създадеш комикс изисква много труд, като се отделя голямо внимание на детайла, споделя авторът, който има за гърба си няколко книги, игри, романи, доста разкази и определя себе си като хоби автор. "Голямото предимство е това да е моя история, т.е. да не се налага да започна от нулата,“ като обемът на комикса в неговия български и английски вариант съдържа 19 000 думи, което е доста голям обем за графичен роман. "Успях да направя с този комикс нещо, което бях планирал от по-рано: да работя поетапно, като не пропускам стъпките в процеса – да завърша първо целия сценарий, да го направя после като разкадровка в страниците. След това скицирането, което доста време отнема с детайлите, оразмеряване, перспективи и т.н. И след това вече по-бързите етапи: нанасяне на мастило, оцветяване и детайли като светлосенки, наслагване на репликите. Получи се доста работа като процес. Наистина успях да си наложа да не прескоча някакви части, за да мина на по-интересното,“ разказа Стефанов и сподели, че в края на книгата има и бонус съдържание, където читателите могат да се докоснат до процеса на създаване, да видят как се случват нещата и да получат повече информация за автора, създател на съдържанието.
Киното, базирано върху комиксовата култура може да предложи смели и доста зрели теми. "Комиксът е изобразително изкуство, съчетало в себе си литературата и киното,“ каза водещият на предаването Благой Иванов и посочи любим свой филм: "От Ада“ с Джони Деп, направен по мотиви от комикс за възрастни. "Превъзходен готически хорър, който разказва една потенциална версия за това кой е Джак Изкормвача по мотиви от комикс за възрастни, написан от великия Алан Мур,“ каза Иванов, а гостът на предаването допълни, че е голям фен на серията за Дедпул и като комикс, и като филми: "Насилието в екшъна, премесен с хумор, го прави доста по-смилаемо,“ посочи Стефанов, правейки паралели с "300“ и "Sin City“ – мрачните и въздействащи адаптации по Франк Милър.
Сравнително бавният с натрупващо се действие филм "Пазителите“ (Watchmen) на Зак Снайдър със своите силни социални мотиви е също интересен за гледане филм, направен по комикс. Друг пример е "Ледена смърт“ (Whiteout) с Кейт Бекинсейл. "За мен това беше много добра история. Отново по-мрачна, с по-сериозни тематики и подходяща за по-възрастни зрители,“ допълни художникът. "V for Vendetta“, продуциран от братята Уашовски, е доста нестандартен, нетипичен комиксов филм със силен социален заряд и е "добър пример за това как в киното през фантастиката се засяга сериозна тема,“ добави още Стефанов и посочи, че "реално хората не осъзнават колко много хубави филми са направени по комикси и че тези истории са били първо на комикс, който е предвиден за четене“.
Гостът сподели още, че планира издаването на втора част на книгата-игра "Зъби: Палатът на чудесата“, като е запланувал и написването на трета част. А съвсем скоро му предстои да започне работа по "Палатът на чудесата“ като комикс. "Наричам я графичен роман, тъй като това е голяма, завършена история, не е нещо, което излиза регулярно. Историята за Елия има начало, има край, има потенциал за продължение,“ завърши Стефанов.
