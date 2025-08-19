ЗАРЕЖДАНЕ...
Комисар Дончев: Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъня, опасно е!
©
"Минаха дъждове през страната, продължава и днес да вали. Пожарът над Илинденци е локализиран. Има малки огнища, по които се работи", заяви комисар Дончев. Той обясни, че по данни на програмата "Коперник" на ЕС, в България тази година са изгорели над 280 000 дка, пише NOVA.
Защо гори България?
"Причините са много – променящият се климат, увеличаващите се температури, силният вятър, ниската влажност на растителността и разбира се - нашето нехайство. Към момента вървят доста досъдебни производства и разследвания", обясни комисар Дончев.
Тодор Грозданов от Националната асоциация на доброволците каза, че се водят обучения и семинари за пожарната безопасност.
"В момента е пожароопасен сезон, абсолютно забранено е паленето на огън в природата, особено в националните паркове. Нямам обяснение защо хората продължават да палят огън и да го оставят необезопасен след това", каза Грозданов.
За нуждата от доброволци при гасенето
"Доброволците са изключително важни. Няма държава, която да може да поддържа ресурс в пожарните служби, който да се справи с такива огромни бедствия", заяви комисар Дончев.
"Доброволци има на всеки по-голям пожар", допълни Тодор Грозданов. По думите му едните са към кметствата. Те са добре обучени и оборудвани. "Сред спонтанните доброволци също има добре подготвени, но има и такива, които идват по къси панталони и джапанки. Ние ги призоваваме да не се приближават до огъня, защото е опасно за тях", обясни комисар Дончев.
Тодор Грозданов обясни, че у нас регистрираните обучени доброволци са около 3500.
Реакция при пожари
Тодор Грозданов обясни, че ако около нас избухен пожар, трябва да съобщим на 112 и да бягаме.
"Бягайте настрани, не по вятъра, защото пожарът се развива по вятъра. Недейте да бягате към върха", обясни той.
От ПБЗН водят обучение на деца за реакция при пожари.
"Има отряди "Млад огнеборец", които участват в състезания. Колегите от държавния контрол извършват обучение в училищата. Изградихме и няколко учебни центъра в страната", заяви комисар Дончев.
Още по темата
/
Пострадалите от пожара в Българово могат да получат до 5000 лева, ако единственото им жилище е било засегнато от пламъците
18.08
Военнослужещите се включиха с два вертолета в потушаването на три големи пожара, възникнали в страната
17.08
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купуването на противопожарна техника
15.08
Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари за "Спартаните" е като завода за коли на Кирил Петков - без резултат
14.08
Още от категорията
/
Кредитен консултант: На пазара се наблюдава една лека истерия. Хората се тревожат и бързат да купят имот
13:06
Корнелия Нинова за водната криза: Предложението на ДПС-НН за Национален борд по водите е поредната глупост
11:36
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
10:18
Ако след 10 години намерите в дома си левове или стотинки, стана ясно дали ще можете да ги обмените в евро
08:47
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.