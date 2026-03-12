Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
© ФОКУС
Това стана с гласа 17 ''за'', 2 ''против'' и един ''въздържал се''. Против гласуваха двама депутати от ''Възраждане'', депутатът от МЕЧ Красими Манов се въздържа.
На 25 февруари служебният кабинет на премиера Андрей Гюров одобри промени в Закона за събирането на приходи и разходи през 2026 г., които ще важат до приемането на редовния държавен бюджет и бюджета на социалното осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Това е втори удължителен закон за бюджета за 2026 г. поради липсата на приет редовен бюджет. Действието на текущия закон е до 31 март.
Какви са промените?
-Удължаване на закона за бюджета, за да е валиден след 31 март до приемането на редовен бюджет за 2026 година.
-Законопроектът осигурява финансиране за увеличение на възнагражденията и социални плащания чрез наличности от предходната година, с изключение на средства за пенсионната система. Предлага се общините да извършват разходи по новоприети нормативни актове, като кметовете могат да финансират разходи за местни дейности до размера на собствените им приходи.
-До приемането на бюджета за 2026 г. Министерският съвет може да преговаря с Европейската комисия за заем от 3,2617 млрд. евро за укрепване на европейската отбранителна промишленост, при условие за последваща ратификация.
-Законопроектът предвижда също актуализация на Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари поради присъединяването на България към еврозоната и необходимостта от включване на клаузи за колективно действие.
-До приемането на бюджета, Министерският съвет ще може да издава държавни гаранции за студентски и докторантски кредити в размер до 4 млн. евро.
Законопрокетът влиза на първо четене утре в пленарна зала.
Още по темата
/
Сметната палата: От близо 15 хил. лица на публични длъжности, само 304 са подали декларации за имущество и интереси
17:05
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12:23
Тодор Капитанов: Готови сме за стачки, блокади на градския транспорт и на обслужването в "Български пощи"
11.03
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
11.03
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна настилка, тротоари и подлези за 2026 и 2027 година
10.03
Пламен Димитров: Има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори
10.03
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
10.03
Още от категорията
/
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
19:14
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
18:40
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
18:40
Слави Трифонов: Толкова е жалко и тъжно, че подобен човек не само е публична фигура, а и е кмет на София
18:21
След два неуспешни опита: Искането на ДПС за Съвета за мир бе разпределено и гласувано в отбранителна комисия
17:32
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
17:04
Министър Адемов: Имаме сигнали за опити за контролиран вот. Ще проявим нулева толерантност, ако имаме доказателства за такъв тип практики
15:33
БСП ще саботира ратификацията на споразумението за присъединяване на България в борда на Тръмп
14:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.