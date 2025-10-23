Сподели close
Днес Комисията по енергетика в парламента се събира, за да разгледа на второ четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, който регламентира продажбата на активите на "Лукойл“.

Законопроктът е внесен от Делян Добрев, Станислав Анастасов, Иван Ибришимов и Павела Митова на 07.10.2025 г. 

Вносители са ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС, които смятат, че по този начин ще се гарантира сигурност за България при сделката.