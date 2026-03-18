Хасан Адемов.
Програмата ще бъде насочена към физически лица и ще бъдат предоставени следните критерии:
Доходен критерий – право на тази подкрепа имат лица, чийто месечен доход е до 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност.
Средномесечен брутен доход за 2024 година – 537,78 евро.
Средно месечният доход за 2024 година трябва да бъде по-малък или равен на 537,88 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2024 година.
"Данните за 2024 година се налага, защото все още продължава кампанията за данъчни декларации", обяви министърът.
Превозно средство – лицето трябва да притежава превозно средство на свое име, в съсобственост или на лизинг.
Подкрепата ще се активира при условие, че в продължение на три поредни дни средната цена на горивата достигне нива над 1,60 евро за литър.
Хората ще получават тази подкрепа директно на банковите си сметки, благодарение на системата на Агенцията за социално подпомагане (АСП).
Хората, които вече получават и други помощи през Агенцията, няма да има нужда да правят допълнителни действия, а тези граждани, които не са получавали помощ от Агенцията, ще трябва да попълнят заявление онлайн или в офисите на АСП.
Компенсации за горивата: Само при цени над 1,60 евро за литър в продължение на три дни
