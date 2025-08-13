Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места за периода от 1 май от 30 юни 2025 г.Допълнителните трансфери са за други целеви разходи в общ размер на 3 509 509 лв. и ще се осигурят за сметка на предвидените средства в централния бюджет.Необходимите средства се предоставят по бюджетите на Столична община, община Варна, община Пловдив и община Родопи.