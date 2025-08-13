ЗАРЕЖДАНЕ...
Компенсации за неприетите в детски градини и ясли деца: Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на 4 общини
Допълнителните трансфери са за други целеви разходи в общ размер на 3 509 509 лв. и ще се осигурят за сметка на предвидените средства в централния бюджет.
Необходимите средства се предоставят по бюджетите на Столична община, община Варна, община Пловдив и община Родопи.
