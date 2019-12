Концесионен договор за добиване на строителни материали в Пазарджишко ще бъде прекратен!

© oeco ooo a o a coe aea - aeoaa, o aoe "oaa e e eae eocao o aaa oa eee a oco ooo ae o caa a oecoea. oa e cec ce a eoo c aceae. oecoe a aoeo - acocoo eco "ec OO, e e ee eooe oeco aa, e e eoca aoa aa, oeeaaa eeo a ae ae aea, ca c oaae a ooaa cea. e ca ecae o ao oe, ao oe a oe oeca coe aea. aoe "oaa ce aa a eoa a oa oa, oac a. e a 2008 . a eo e ce oecoe ooo c 25-oe co c "ec OO.



oeco ooo a o a eea oe oae - ooa coa, o aoe "a aa e e eae o ao cace a cae, ce ao aecoo oo caeo a oecoea. aoe "a aa ce aa a eoa a oa o, oac oaa. e 2005 . a eo e ce oecoe ooo c " e OO, . aaa, a. C oeo coaee o ea 2011 . aaa aea o oeca ca ee o a "a o EOO, . Co. caeo c a eaae a oooa oecoe ocoa, e e a oocea eoc o 28 a 2016 .



Co o ao cace ao ce ooa caeo a oecoea e e eae oeco ooo a o a coe aea - c a, o aoe "aa ee. aoeo ce aa a eoa a oa ecoo, oac aa. oeco ooo a eo e ce e cee 2003 . c aaoo eco "c EOO. caeo c a eaae a oooa ecoo ocoa, e e oceca oa eoc o aoeo oa ca a eooa ooc a eae a oeoo oaco.