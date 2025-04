Конфедерацията по заетостта: Хибридният модел на работа се явява най-успешен

© Bulgaria ON AIR Работодателите се опитват да върнат служителите в офиса, докато все повече хора търсят изцяло отдалечена работа.



"Работодателите искат да върнат хората в офиса, защото чувстват, че по този начин са в контрол, отколкото от разстояние. В това има истина, но и условности. Всичко зависи от конкретния бизнес, възможностите на компанията да създаде условия за дистанционна работа", каза Пламен Робов от Българската конфедерация по заетостта.



Той даде пример с Америка, където за да стигнеш и да се върнеш от работа, са ти необходими по 3 часа.



Можем ли да сме ефективни при работа от вкъщи



"Има видове работа, при които е доказано, че служителите са по-ефективни. Това може да е IT секторът, работа, която изисква повече концентрация. За други видове работа мненията на работодателите е, че служителите не могат да бъдат толкова ефективни - тези, които изискват повече комуникация с колеги, повече работа в екип и клиенти, както и по-новите служители", коментира Робов пред Bulgaria ON AIR.



Има и т.нар. средно положение, изтъкна той.



"Появява се този хибриден модел, който се явява най-успешен като модел. Взема най-доброто и от двете. Там има различни опции - три на два е най-често срещаната, има и четири на един в полза офис. Има и обратното", обобщи Робов.



За поколението Z работата в офис е нещо непознато



"Голяма част от тях започнаха работа по време на пандемията, или сега, когато има дистанционна и хибридна работа. Не са свикнали да са в офис. За тях това е културен шок. При по старите поколения е по-лесно връщането в офиса. Те са свикнали на тази работа. За голяма част от тях работата от вкъщи е мъчение. Балансираното положение е най-доброто за пазара на труда", категоричен е Робов.



Той подчерта, че пазарът на труда изпитва сериозни дисбаланси.



"Огромна липса на хора за нискоквалифицирана работа. Цели сектори в момента са страдащи от липса на какъвто и да е интерес от кандидати от България", уточни гостът.