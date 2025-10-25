Кирил Петков и заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова.
В резолюцията партиите членове на АЛДЕ се призовават да повдигнат въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.
Освен това се настоява за временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България до освобождаването на всички политически затворници.
Потвърждава се решението за организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe (Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото на АЛДЕ.
