ЗАРЕЖДАНЕ...
Константин се извини за видеото с Емрах: Не сме превишили скоростта. Включих първа и втора за две секунди
© NOVA
"Според акта съм организатор на състезания и на гонки, което не отговаря на истината. 32 години съм шофьор, никога не съм си позволил да се кача и пийнал, никога не са ми взимали книжката. Ако исках да съм джигит, щях да съм се убил", споделя певецът.
Разказва за случая с Емрах от своята гледна точка. "Истината е, че се прибирах към вкъщи и виждах, че Емрах много се кефи на колата ми. А аз безкрайно много го харесвам, дори помня като се роди, а и с баща му сме много близки. И така, намалих почти до нула, изръмжах с мощния мотор само заради ефекта - много силно бучи. Не сме превишили скоростта. Включих първа и втора за две секунди. И това беше, прибрах се към вкъщи", спомня си Константин.
Споделя, че не знае дали скоростомерът на колата на Емрах се замъглява в режим "спорт", както твърди той.
"Най-важното нещо за мен е книжката, защото аз постоянно пътувам, след малко заминавам в Бургас, утре съм в Шумен, аз минавам милиони километри. Така че се съобразявам наистина много", допълва изпълнителят пред NOVA.
Признава, че видеото изглежда наистина стряскащо. "Искам да се извиня на всички хора. Ако знам какво би предстояло както в момента, ако знай какво ще се случи, тогава не бих го направил. Не съм организирал гонки. Вземам си поука. Съжалявам, че съм накарал хората да се чувстват по някакъв гаден начин. Изглеждаше така, но не беше опасно. Аз съм шофьор, който е изключително отговорен и никога не си позволявам волности. Ние трябва да бъдем модел за подражание. Ще бъда още по-внимателен и с качването в социалните мрежи", обясни Константин.
Поп фолк певецът се обърна с призив: "Хората да са внимателни, наистина да се съобразяват на пътя, нещата са много сериозни и от едно много малко нещо, може да стане голяма беля. Едно разсейване ти коства всичко".
Още от категорията
/
Петър Ганев: Около 25% от работещите у нас получават своите възнаграждения от публичния сектор
26.09
Силви Кирилов: България е изпълнила няколко програми за превенция на хроничните незаразни болести
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Томислав Дончев: Ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода
22:23 / 26.09.2025
Страшна буря удря Европа до дни! Ще дойде ли и до България?
22:23 / 26.09.2025
Актуални теми
Сергей Пройчев
преди 14 мин.
Сигурно Найо Цицин го е измислил той е голям пи ар.
Сергей Пройчев
преди 15 мин.
това със замългляването ще остане в историята.От кат са писали официално писмо до фирмата има ли замъгляване или не.Простотии.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.