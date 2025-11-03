Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС
Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов.
КС образува дело за обявяване за противоконституционни приетите от Народното събрание промени в закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС).
"Фокус" припомня, че народните представители отнеха правомощията на президента Румен Радев да назначава шеф на ДАНС, а с промените се прие той да се избира от парламента по предложение на Министерския съвет.
След това президентът сезира промените, но те бяха отхвърлени.
"Фокус" припомня, че искането към КС беше внесено от народните представители от "Възраждане".
"Атакуваме обнародваният законопроект, с което се промени начинът на избор на председателя на ДАНС, пред Конституционния съд. Считаме, че противоречи на основния закон на КС", каза депутатът от "Възраждане" Петър Петров миналата седмица.
Петров обяви, че са събрали общо 59 подписа от народни представители- Трима депутати от "Продължаваме Промяната, 13 депутати от АПС и цялата ПГ на "Величие".
