Румен Радев продължава и днес консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
В 10.00 часа първи влизат представители на парламентарната група на "Възраждане“, а след тях в 11.30 часа представители на парламентарната група на "ДПС – Ново начало“.
ФОКУС припомня, че първите две парламентарни групи, с които разговаря вчера президентът бяха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.
"Министерски съвет ще приеме удължителен бюджет, а ние няма да съставяме правителство в рамките на 51-во Народно събрание - призоваваме ви да насрочите дата за следващите избори и вие също да участвате в тях", се обърна вчера Деница Сачева, която бе единственият представител на ПГ на ГЕРБ-СДС, към президента.
Относно политическия си проект президентът Радев заяви, че този въпрос се коментира извън рамките на тази институция.
Консултациите при президента продължават
