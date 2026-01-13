Координационният център за еврото с нови данни за динамиката на цените на пазара у нас след въвеждането на новата валута."Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро", заяви на брифинг в МС ръководителят на Координационния център за еврото Владимир Иванов."Няма проблеми при разплащането с банкови карти, снабдете се с необходимите банкноти и монети в евро, не чакайте последния момент. Всеки търговец може да си ги набави от търговските банки", каза още той.По думите му няма основания за паника, до 30 юни могат да се обменят левове в евро, а в БНБ безсрочно. "Български пощи" ще обменя безплатно в същия срок в населените места без клонове на банки, до 1000 лева на ден за 1 лице, до 10 000 лева след предварителна заявка", допълни Иванов."След 20 януари ще имаме добре заредено обращение в еврови банкноти. За периода 5-9 февруари в "Български пощи" са осъществени над 22 000 операции на стойност 29,5 млн. В Софийска област са най-много - 11,3 млн. лева", каза още Иванов.Относно сигналите за повишение на цените в ученическите столове, председателят на центъра посочи, че са започнали проверки в цялата страна. "В София са проверени 5 училища, при които е установено обоснован ръст на цените. След проверките доставчиците са върнали цените на нивата отпреди Нова година", отбеляза Иванов.Председателят на ДКСБТ разкри, че след 5 януари са извършени 80 проверки на паркинги: "В тях е установено повишаване на цените при част от търговците, чакат се обяснения. Проверени са и редица лаборатории за медицински изследвания, като при 4 от тях е установен ръст на цените. На 3 ще бъдат образувани административно-наказателни производства".По думите на изпълнителния директор на НАП Христо Марков процентът на наложените санкции при проверките, свързани с въвеждането на еврото у нас, им дава повод да предположат, че нещата се развиват добре, т.е. не се стига до масови нарушения.