Корабите от противоминната група в Черно море изпълняват съвместни задачи и тренировки
До края на активацията, корабите ще посетят и пристанище Констанца, Румъния. На море корабите от групата ще изпълнят действия насочени към противодействието на заплахата от морски мини, както и учения за усъвършенстване на оперативната съвместимост на силите.
