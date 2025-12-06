Министерският съвет одобри 631 665 лв. за стипендии на 788 ученици с изявени дарби. С тях се осигурява финансово стимулиране на 529 деца от общински училища, 205 таланти от държавни образователни институции, 27 ученици от частни училища.Средствата се предоставят съгласно Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г., приета с Постановление на Министерския съвет. С тях ще бъдат изплатени стипендии, отпуснати през 2024 г. и 2025 г.На 57 общини ще бъдат преведени общо 446 310 лв. за финансово стимулиране на ученици от общински училища. Отделно от това на Столична община и на общините Варна, Добрич и Велико Търново се предоставят 21 465 лв. за стипендии на ученици от частни училища на територията на София, Варна, Велико Търново и Добрич. По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 163 890 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни училища.