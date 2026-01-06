Сподели close
Корабът, заседнал в Черно море, след като се отклонил на юг от Керченския проток (Крим) и се наводнил, е тръгнал от Варна на 29 декември 2025 г.

Според данни на Marine Traffic, HAPPY ARAS е генерален товарен кораб и плава под флага на Вануату. Крайната му точка е бил руския град Новоросийск. 

ФОКУС припомня, че всичките 11 членове на екипажа на товарния кораб HAPPY ARAS, който се е носил по течението в Черно море, са слезли безопасно под координацията на AAKKM (Антикипърски център за контрол на въздушното движение). От Главната дирекция по морски въпроси на Турция съобщиха, че екипажът е в добро здравословно състояние.