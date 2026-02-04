Корнелия Нинова в социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg. Ето какво още написа лидерът на "Непокорна България":
Така е, защото няма силна държава, която да ги контролира и санкционира. Януарските сметки на домакинствата са двойни и тройни над декемврийските. Нелепо звучи обяснението, че потребителите са използвали повече енергия. Кого залъгвате? Защо дори имоти с изключено захранване са получили “солени" сметки?
Тепърва министерството и КЕВР щели да правят проверки. И какво от това? Нима управляващите намалиха цените на храните с проверки? Пълен провал и безхаберие за живота на бедните, работещите, младите семейства, средната класа, пенсионерите.
Истинското решение е държавата да си върне обратно собствеността на ЕРП-тата. Стратегическите за националната сигурност и за населението сектори трябва да са изключителна държавна собственост и да се управляват единствено в интерес на народа, а не за трупане на печалби в частни джобове.
Корнелия Нинова: ЕРП-тата се държат като кожодери
