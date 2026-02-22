Корнелия Нинова коментира актуалната политическа ситуация, бъдещето на левицата, ролята на Румен Радев и на Крум Зарков, както и икономическите предизвикателства пред страната.
По повод участието в предстоящата политическа битка на Крум Зарков и Румен Радев, Нинова заяви:
"Имам принос за политическото развитие и на двамата. Те също са дали каквото могат от себе си. Ще участваме всички в състезанието и ще видим резултата. Скромно се оценявам в израстването на тези личности."
Тя обаче беше категорична, че не вижда "нова посока" в БСП:
"Не виждам нов път. Виждам още от същото, даже реставрация на старото."
Като аргумент тя посочи връщането на Сергей Станишев в ръководството на партията:
"Това за мен е плоският данък, Истанбулската конвенция и прегръдката с ДПС. Това говори достатъчно, че няма нов път."
Нинова потвърди, че разривът с Крум Зарков е бил принципен и е свързан с ратификацията на Истанбулската конвенция:
"Аз изконно, принципно и дългосрочно ще бъда защитник на децата. Смятам, че всеки над 18 години може да живее както иска. Но децата да не се пипат до 18-годишна възраст. На тази тема ни бяха различията."
По думите ѝ, Зарков е подкрепял ратификацията и "така наречения трети социален пол", което е довело до цивилизована, но окончателна раздяла.
Относно отношенията си с президента Румен Радев (2017-2026), Нинова коментира:
"Имам съмнение, че неговите амбиции са същите. Дори при първото си появяване след напускането на президентството заяви, че е отворен към всички, включително към ГЕРБ и ПП-ДБ."
Тя постави под въпрос възможността за реформи в съдебната система чрез коалиции с партии, които според нея са част от "модела":
"Как с този модел ще направиш промяна? Няма как, влизайки в него, да декларираш, че си против него."
Нинова бе категорична, че основният ѝ политически приоритет остава борбата със задкулисието:
"Бъдещето на България минава през ликвидирането на този модел Борисов – Пеевски. Иначе нищо няма да се получи."
Тя припомни, че е отказала предложение да стане председател на Народното събрание с гласовете на ГЕРБ:
"Господин Борисов, в разговор с мафията не влизам."
На въпрос дали е възможно сътрудничество между Румен Радев и "Продължаваме Промяната", Нинова заяви:
"Всичко допускам. Лупингите в политиката са възможни. На мен не са ми познати. Аз съм човек с позиции и принципи."
Като бивш следовател Нинова коментира пред БНТ и казуса "Петрохан", като го определи така:
"Обобщен образ на множество проблеми в българското общество."
Тя говори за "пълен провал на институциите", "тежко задкулисие" и съмнения за зависимости.
"Издадени разрешителни за 16 оръжия в един ден на един човек. Това не е случайно."
По думите ѝ, доверието в институциите е сринато:
"Никой на нищо не вярва и проблемът се задълбочава."
Относно предстоящите избори Нинова заяви, че социологическите проучвания не отразяват реалната картина:
"Как така на първо място излиза нещо, което го няма – без програма, без име, без лица?"
Тя подчерта, че партията ѝ ще отстоява ясни позиции по въпроси като държавната роля в енергетиката, здравеопазването и транспорта, както и по темата за свръхпечалбите в банковия сектор.
