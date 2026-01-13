Сподели close
Потресаваща управленска наглост! Правителството започва Новата година с тегленето на нов дълг от 150 млн. евро с 2 годишни ДЦК. Няма друг такъв случай, при който още в първите дни на годината да се тегли заем. Това написа бившата лидер на БСП Корнелия Нинова в социалните мрежи. 

"Нали уж управлението беше събрало милиарди приходи повече през 2025 година? Нали взеха нови 18 млрд. лв. дълг през 2025 година? Къде потънаха всички тези пари? И как ще ги връщат 3 поколения деца и внуци?", попита Нинова. 

Бившият депутат заяви, че до последния ден представителите от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и ДПС-НН ще ни вкарват в дългова спирала.

"Този фалшив, крадлив и вреден модел на управление трябва да бъде премахнат. Още на следващите избори!", заключи тя.