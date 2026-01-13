Корнелия Нинова в социалните мрежи.
"Нали уж управлението беше събрало милиарди приходи повече през 2025 година? Нали взеха нови 18 млрд. лв. дълг през 2025 година? Къде потънаха всички тези пари? И как ще ги връщат 3 поколения деца и внуци?", попита Нинова.
Бившият депутат заяви, че до последния ден представителите от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ, ИТН и ДПС-НН ще ни вкарват в дългова спирала.
"Този фалшив, крадлив и вреден модел на управление трябва да бъде премахнат. Още на следващите избори!", заключи тя.
Корнелия Нинова: Потресаваща управленска наглост!
© ФОКУС
Още по темата
/
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
06.01
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?
29.12
"Да, България" в отговор на Борисов: Той действа по добре позната ченгесарска и пропагандна схема
29.12
Даниел Митов остро: Колко административно неграмотен трябва да си? На Божанов му се натрупаха доста компоти във Фейсбук
22.12
"Не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен": Чорбанов с първи думи след напускането на партията
22.12
Още от категорията
/
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
20:47
Координационният център за еврото: Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро
12:42
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация, използваме остарели документи за националната сигурност
11:48
Социолог за Румен Радев: Ако реши да слезе на политическата сцена, по-добре е да се яви на предсрочни парламентарни избори, не на местни
12.01
Адвокат Петрова: Репродуктивна или естетична медицина са несъществуващи специалности, а пациенти са въведени в заблуда и търпят последици
12.01
Петър Ганев: Нормално е да има закръгляне на цените. Това улеснява транзакциите на пазара и връщането на ресто
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.