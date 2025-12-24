Корнелия Нинова.
Нинова отбеляза, че в дома ѝ тече подготовка за предстоящите празници.
"Баницата е готова. Сармите и чушките се пекат, приготвям тестото за хляба и кравайчетата, които ще раздадем на коледарите", каза още тя.
Корнелия Нинова: Светли и топли празници!
