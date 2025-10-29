Корнелия Нинова и допълни:
Първоначалните данни: вдигане на осигуровките за пенсия, вероятно и на здравните осигуровки — удар едновременно по работещите хора и по бизнеса, най-вече по малкия и средния.
Минималната заплата вече няма да бъде 50% от средната, а по-ниска. Това ощетява над 400 000 работници. Това е тежко нарушение на Кодекса на труда и на европейските правила.
Майчинството за втората година се замразява — това е антидемографска политика. Ще има още неприятни изненади.
Очаквано е: това неграмотно и крадливо правителство и мнозинство не могат да гарантират развитие на икономиката, социална държава и перспектива за България."
ЗАРЕЖДАНЕ...
Аре бежи
преди 2 ч. и 35 мин.
Крадецът вика дръжте крадеца! Тъжното е, че ние - обществото спим и гледаме сеир, на наш гръб!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.