Корнелия Нинова във Фейсбук.
"Нашето правителство се събра и не реши нищо. Щели да чакат да поскъпнат цените и тогава. Ама те вече излетяха. Неадекватни, неграмотни, некомпетентни. Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа. Испания, Гърция, Унгария, Хърватия, Италия, Германия вече реагираха. Намаляват се акцизи и ДДС на горива, слага се таван на надценката, осигурява се безплатен градски транспорт. МАЕ и Г 7 освобождават стратегически запаси от 400 млн. барела горива. Само нашите седят и чакат. В държавата с най-ниски доходи управляват най- неадекватните хора", пише Нинова.
Лидерът на "Непокорна България" призовава президента Йотова да свика КСНС и да вземе мерки спешно да се предприемат действия за спасяване на икономиката и подкрепа на семействата.
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
© Булфото
Още по темата
/
След скандално заседание в румънския парламент: Искането на САЩ за изпращане на военна техника и сили до границата ни беше прието
18:50
Доц. Григор Сарийски: Блокирането на Ормузкия проток води до оскъпяване на петрола, горивата, азотните торовете и храните
18:50
"Самолети и отбранителна техника": Съветът за отбрана на Румъния одобри разполагането на американска военна техника в страната
14:15
Още от категорията
/
Бизнесмен: Търсим работници отвън не за по-ниско заплащане, а заради недостиг на квалифицирани български кадри
09.03
Управителят на социологическа агенция ЕСТАТ: Поредното ни проучване показва известно влошаване на бизнес средата
09.03
Плащаме надценка за млечните продукти с до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител ни излиза два пъти по-евтино
07.03
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.