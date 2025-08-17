Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Втора катастрофа на АМ "Тракия" посока София, км 56. Това съобщават в социалните мрежи.

Този път инцидентът е на входа на тунел "Траянови врата". Съобщението е за инцидент отново в изпреварващата лента и съответно образуващо се задръстване.

Припомняме, че минути по-рано стана ясно за друг инцидент отново в платното за София, но при км 28. Той също е блокирал лявата лента и се образува тапа.

Шофирайте внимателно!