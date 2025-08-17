Втора катастрофа на АМ "Тракия" посока София, км 56. Това съобщават в социалните мрежи.Този път инцидентът е на входа на тунел "Траянови врата". Съобщението е за инцидент отново в изпреварващата лента и съответно образуващо се задръстване.Припомняме, че минути по-рано стана ясно за, но при км 28. Той също е блокирал лявата лента и се образува тапа.Шофирайте внимателно!