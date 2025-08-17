ЗАРЕЖДАНЕ...
Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа и големи задръствания към София
Илюстративна снимка
Този път инцидентът е на входа на тунел "Траянови врата". Съобщението е за инцидент отново в изпреварващата лента и съответно образуващо се задръстване.
Припомняме, че минути по-рано стана ясно за друг инцидент отново в платното за София, но при км 28. Той също е блокирал лявата лента и се образува тапа.
Шофирайте внимателно!
