за което ви съобщиха по-рано днес все още е километрично.
"Кошмар, два часа се излиза от София", оплакват се шофьорите.
Причината е "голямото пътуване", което вече започна, тъй като предстоят три почивни дни заради празничния 22 септември.
От АПИ съобщават, че за повишаване на безопасността и облекчаване на трафика по повод трите почивни дни са обособени две ленти в посока Варна на АМ "Хемус“ при изхода от София.
