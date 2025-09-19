Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кошмарът на АМ "Хемус" продължава. Пътуващи сигнализират, че задръстването на изхода на София, за което ви съобщиха по-рано днес все още е километрично.

"Кошмар, два часа се излиза от София", оплакват се шофьорите.

Причината е "голямото пътуване", което вече започна, тъй като предстоят три почивни дни заради празничния 22 септември.

От АПИ съобщават, че за повишаване на безопасността и облекчаване на трафика по повод трите почивни дни са обособени две ленти в посока Варна на АМ "Хемус“ при изхода от София.