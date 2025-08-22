ЗАРЕЖДАНЕ...
Коста Стоянов: Варна е на прага на сериозна водна криза
"Днес България е изправена пред хроничен проблем, който може да прерасне в истинска национална криза. Вместо държавата да предприеме действия, виждаме как институциите изпълняват заповеди на задкулисието и превръщат проблема във възможност за поредното разграбване на бюджета. Докладът на временната комисия за безводието е готов още от 3 юли, но отлежава в деловодството на парламента. Това е цинично и показателно за приоритетите на управляващите.“, заяви народният представител инж. Коста Стоянов.
По думите му и Варна е на прага на сериозна водна криза. След проведена среща с ръководството на ВиК Варна е станало ясно, че вече две общини и шест населени места страдат от частично нарушено водоснабдяване. Най-големият риск обаче е липсата на резервен източник за Морската столица. "Камчийски пясъци захранва основно Бургаския регион и в един момент може да се окаже, че Варна остава на сухо. Изготвен е проект за резервно водоснабдяване от Девня на стойност около 50 милиона лева и неговата реализация се превръща в мой личен ангажимент.“, подчерта инж. Коста Стоянов.
Народният представител разкритикува и начина, по който властта използва парламентарните комисии за политически демонстрации.
"Виждаме как по настояване на Делян Пеевски за часове беше свикано извънредно заседание на Комисията по околна среда и водите. В същото време готовият доклад на временната комисия за безводието от началото на юли продължава да отлежава в деловодството на парламента. Това е ясен знак – управляващите не търсят решения, а пореден повод за ПР и ново разграбване на бюджета. Ние няма да бъдем съучастници в това.“, категоричен е народният представител от “Възраждане".
Сред ключовите мерки, които той предлага, са създаването на единен орган за управление на водите, тъй като в момента за сектора отговарят седем различни министерства без синхрон и ясна отговорност. Сред другите приоритети са подмяна на амортизираната ВиК инфраструктура, оборудване на всички водоизточници с измервателни устройства, забрана на незаконната сеч около тях, както и възможност общините сами да управляват ресурсите си, когато са способни да го правят ефективно.
"Необходими са и спешни действия за привличане на нови специалисти в сектора. Днес няма достатъчно студенти, които да избират специалност "Водоснабдяване и канализация“, а без кадри модернизацията на ВиК отрасъла е невъзможна. България трябва да проучи и нови водни ресурси, като тези в Дунавския басейн, които остават неизползвани. Всичко това е част от реална програма за справяне с безводието, която ние вече сме предложили.“, добави инж. Коста Стоянов.
Той заключи, че България има нужда не от задкулисни сделки и политически спектакли, а от отговорно държавническо мислене. "Водата е стратегически ресурс и от нейното управление зависи не просто удобството, а самото оцеляване на българските граждани. Време е да се действа, а не да се краде.“, категоричен е народният представител от “Възраждане".
