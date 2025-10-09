Карлос Насар е пример! Това написа във Фейсбук профила си Костадин Ангелов от ГЕРБ минути след като Карлос Насар спечели третата си световна титла при мъжете на планетарен шампионат.
"Пример за това как стартът на едно предизвикателство може да бъде колеблив, но на финала мобилизацията, волята и духът могат да те изведат до върха.
Браво, Карлос! Световната титла ти подхожда", допълни той.
