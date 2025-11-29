Костадин Ангелов коментира, че през последните дни е възстановен "истински тристранен диалог“.
Синдикати, работодатели и политиците се събират именно в централата на ГЕРБ, защото там е "човекът, който може да чуе всички“ – Бойко Борисов, добави той.
Ангелов подчерта, че проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии“ и представлява "сечение на интересите на всички.“
"Едно малко движение – и веднага се казва "ще напуснем управлението“. Това доказва, че това е единственият възможен бюджет. Нищо не е на всяка цена. Ако някой е решил да преосмисля участието си в управлението, нека да има избори. Няма да са 8 пъти предсрочните избори, ще са 16 пъти. ГЕРБ няма да отстъпи този път и при второто разглеждане на бюджета. В момента имаме възстановен тристранен диалог. Имаме подобрена комуникация, благодарение на господин Борисов между работодатели, синдикати и властта. Нека да даде малко шанс до вторник, сряда, на тази тристранка да се разбере, за да достигне до необходимия резултат. В сряда ще можем да кажем повече“ каза той в ефира на BTV.
Обсъждат се следните ключови промени:
Отпадане на данък дивидент
Намаляване на предложеното увеличение на пенсионната вноска от 2% на 1%
Отмяна на СУПТО
Преразглеждане на политиката по доходите
Най-спорният елемент – увеличението на заплатите в администрацията – също е на масата на разговорите.
"Има 1 милиард лева, които трябва да бъдат осигурени. Ще видим в сряда,“ заяви Ангелов.
Проф. Ангелов отговори на настояванията за повече прозрачност в болничните разходи.
Според него няма обществен консенсус за въвеждане на обществени поръчки в частните лечебни заведения и при обсъжданията е доказано, че обществените поръчки понякога водят до по-високи цени
Ангелов заяви, че действащият модел със средно претеглена стойност е доказал, че намалява разходите.
Той критикува идеите на ПП–ДБ от периода им в управлението и заяви, че предложения като СМС-известяване за лекарства са били отхвърлени заради риск за личните данни.
В своеобразен анализ на отношенията между четирите партии той обясни:
Съветът за съвместно управление е "свръхдемократичен“ – ГЕРБ има 66 депутати, но има същите три гласа в Съвета, колкото БСП и ИТН.
ДПС – НН присъства на всички заседания, но не гласува – само наблюдава и решава дали да подкрепи дадена политика в парламента.
В неделя и понеделник се очакват нови протестни акции срещу бюджета и данъчните промени.
ГЕРБ не се притесняват от натиска, увери Ангелов:
"Протестът е част от демокрацията. Този протест ще бъде чут.“
Според него обаче е "опасно“ политическо сили да "приватизират“ гражданското недоволство.
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
© Булфото
Още по темата
/
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
12:42
Икономисти посъветваха: Важно е да има приет бюджет до края на годината или в първите дни на 2026 г.
10:43
Нидал Алгафари: Млади хора излязоха да протестират срещу бюджета, без да се усетят, че са маша в ръцете на едни или на други
28.11
АИКБ след срещата в МФ: Чуха се предложения за увеличение на осигурителната вноска с 1%, вместо с 2%
28.11
Българската търговско-промишлена палата: Не е добре за стабилността на икономиката на България да навлезем в 2026 без приет бюджет
28.11
Фискалният съвет с препоръки за Бюджет 2026: България е на път да загуби имиджа на страна с нисък фискален риск
28.11
Още от категорията
/
Делян Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари, в противен случай ще го атакуваме в съда!
12:42
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
09:44
Заместник-министърът на отбраната: Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност на региона
28.11
"Възраждане" за избирането на шефовете на службите за сигурност: Това е нарушение на правилника
28.11
Радев открива 23-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" на 1 декември
28.11
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за финансова помощ за земеделски стопани, засегнати от метеорологични явления през 2025 г.
28.11
България е с най-висок дял разходи от джоба на пациента, свързани със здравеопазване: Плащаме близо 800 лева годишно
28.11
Финансовият министър след срещата със синдикатите и бизнеса: Бюджетът не е изтеглен, отложена е процедурата. Диалогът е възстановен
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.