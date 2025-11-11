Костадин Ангелов, след заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, предаде репортер на "Фокус".
"В тази ситуация топката е в полето на президента. Той трябва максимално бързо, ако мисли за България, да върне този закон и да издаде указ. Ако реши да налага вето, означава, че не защитава интересите на българските граждани, а на някакви корпоративни интереси, които най-вероятно ще станат ясни. Има ли, наложено вето, то ще бъде преодоляно в рамките на часове", каза Ангелов.
По следващата важна тема – ПВУ
Планът за възстановяване и устойчивост беше провален, отписан, ние го реанимирахме, допълни Ангелов и изтъкна важната роля на вицепремиера Дончев.
"Имаме амбицията до крайния срок по плана да получим всички средства, определени за България", допълни Ангелов.
