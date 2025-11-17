Сподели close
Заплатите за младите лекари са осигурени и няма да бъдат разпределени под формата на клинични пътеки, а ще бъдат целеви средства. Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов на церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година.

Инициативата се организира ежегодно от вестник "24 часа“ и отличава медици, номинирани от техните пациенти.

"Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%", каза той.

"Ние осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, това започнахме, но това представлява надграждане на вече съществуващи политики. По същата линия се разширява и възрастовата група за момичетата''. Това заяви от своя страна министър-председателят Росен Желязков

"Това са добрите практики, които следват европейските модели за превенция", каза още Желязков.

"Правителството предлага на Народното събрание най-големия досега бюджет на Националната здравноосигурителна каса, възлизащ на над 5,570 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо тази година. 90% от всички средства са предназначени директно към здравноосигурителни плащания. Всичко това е част от усилията за по-добра, по-ефективна и по-устойчива здравна система, насочена към превенцията, ранната диагностика и достъпа до качествена медицинска помощ за всеки българин'', каза още Желязков.

Премиерът Желязков акцентира и върху засилването на профилактиката като стратегически елемент от здравната политика.

"Работим по Националния план за борбата с рака, като предстои стартирането на две нови скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Те ще дадат възможност над 4 милиона българи да имат достъп до ясна профилактика и съвременни безплатни тестове''.

Министър-председателят припомни и за приетата Национална стратегия за развитие на първичната извънболнична медицинска помощ до 2027 г., която предвижда нови амбулатории в малките населени места, стимули за млади лекари и нов стандарт за заплащане, обвързан с квалификацията.

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов подчерта, че събитието "Лекарите, на които вярваме“ е особено значимо за него както като министър, така и като лекар с над 50 години практика. Той акцентира върху ключовата роля на имунизациите и обяви разширяване на програмите, включително предстоящата задължителна ваксинация срещу варицела от 2026 г. и нови възможности за безплатни имунизации.

Министърът посочи и сериозните инвестиции в модерна апаратура и медицинска инфраструктура, както и съвместната работа с Министерството на образованието за въвеждане на модерно здравно образование в училище, като благодари на лекарите за техния професионализъм и отдаденост.