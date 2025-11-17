Костадин Ангелов на церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година.
Инициативата се организира ежегодно от вестник "24 часа“ и отличава медици, номинирани от техните пациенти.
"Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%", каза той.
"Ние осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, това започнахме, но това представлява надграждане на вече съществуващи политики. По същата линия се разширява и възрастовата група за момичетата''. Това заяви от своя страна министър-председателят Росен Желязков.
"Това са добрите практики, които следват европейските модели за превенция", каза още Желязков.
"Правителството предлага на Народното събрание най-големия досега бюджет на Националната здравноосигурителна каса, възлизащ на над 5,570 млрд. евро, което представлява 15% ръст спрямо тази година. 90% от всички средства са предназначени директно към здравноосигурителни плащания. Всичко това е част от усилията за по-добра, по-ефективна и по-устойчива здравна система, насочена към превенцията, ранната диагностика и достъпа до качествена медицинска помощ за всеки българин'', каза още Желязков.
Премиерът Желязков акцентира и върху засилването на профилактиката като стратегически елемент от здравната политика.
"Работим по Националния план за борбата с рака, като предстои стартирането на две нови скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Те ще дадат възможност над 4 милиона българи да имат достъп до ясна профилактика и съвременни безплатни тестове''.
Министър-председателят припомни и за приетата Национална стратегия за развитие на първичната извънболнична медицинска помощ до 2027 г., която предвижда нови амбулатории в малките населени места, стимули за млади лекари и нов стандарт за заплащане, обвързан с квалификацията.
Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов подчерта, че събитието "Лекарите, на които вярваме“ е особено значимо за него както като министър, така и като лекар с над 50 години практика. Той акцентира върху ключовата роля на имунизациите и обяви разширяване на програмите, включително предстоящата задължителна ваксинация срещу варицела от 2026 г. и нови възможности за безплатни имунизации.
Министърът посочи и сериозните инвестиции в модерна апаратура и медицинска инфраструктура, както и съвместната работа с Министерството на образованието за въвеждане на модерно здравно образование в училище, като благодари на лекарите за техния професионализъм и отдаденост.
Костадин Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени!
© Булфото
Още по темата
/
Д-р Иван Маджаров: Ако има пари те трябва да отидат в остойностяване и повишаване на цените на клиничните пътеки
11.11
Хасан Адемов: Младите лекари бяха използвани като заложници за увеличаване на бюджета в болнична помощ
06.11
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
03.11
Икономистите категорични: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
23.10
Асен Василев: За да намерим 200 млн. лв. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички българи
23.10
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 250-300 хиляди
20.10
Д-р Иван Маджаров: Младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават
14.10
Андрей Чобанов: Имаме най-много болници на процент население, тоест няма как да отделим качествен ресурс
08.10
Още от категорията
/
Съществува мобилно приложение на Българската православна църква, който е свързан с официалния сайт на Светия синод
15:09
Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да правят това, за да не им спрат парите!
08:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
ултрас1926
преди 1 ч. и 15 мин.
За тези смешници намерихте пари а за пенсионерите един голям чеп.
вкпл
преди 1 ч. и 16 мин.
Да имаш пробита каца и да наливаш осъзнато с приоритет още вода в нея, вместо да оправиш дупките първо!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.