Костадин Костадинов.
По време на дебатите преди гласуването на първо четене на план-сметката на страната той посочи, че заложените нови 27 милиарда лева дълг за следващата година се прибавят към тегленията от настоящата и така в рамките само на две календарни години сумата набъбва на повече от 40 милиарда лева.
"Това ще предизвика най-голямото задлъжняване в историята на третата българска държава, откакто тя съществува", заяви Костадинов.
Той подчерта, че дори по време на войни България не е задлъжняла с 80% за две години и обвини управляващите, че харчат с идеята да спестят малко време.
"Дълговете, които в момента правителството трупа, са дългове, които имат цел да продадат бъдещето, за да се откупи малко време в настоящето. Защото много добре знаят, че времето им е обречено, времето на режима на водопадите приключва и е въпрос на броени месеци това правителство да си отиде. И то може да се отиде по много болезнен начин, което водопадите в правителството много добре знаят", каза Костадинов, визирайки т.нар. хотел с водопад, свързван със съпругата на министър-председателя.
Костадинов постави и акцент върху СУПТО, което определи като пряка заплаха за дребния бизнес.
"Няма да докарате до изсветляване на доходите, напротив – ще вкарате и малката част от останалия работен бизнес в сивия сектор. Или ще ги накарате да фалират. И това, което ще направят, е да започнат да продават в къщите си незаконно. Ще купуват и ще продават, ще се върнем дори в сферата на натуралната размяна. Това ще направите. Защото вие докарвате държавата до смърт. Вие ни връщате в каменната ера!", така Костадинов се обърна към финансовия министър Теменужка Петкова и я попита:
"Това ли ще изсветлявате, госпожо Петкова – 160 лева оборот на ден, не ви ли е срам?“
Председателят на "Възраждане“ припомни, че и последният кабинет на Борисов е искал да въведе СУПТО, но се е отказал заради протести.
"Сега очевидно вече ножът толкова е опрял до кокала, че наистина няма друг вариант, защото ако не бръкнат в джоба на всеки един българин, в буквалния смисъл на думата, няма как да вържат този бюджет на фалита“, обобщи Костадинов.
"Въпросът вече не е дали България ще фалира, а кога България ще фалира", каза Костадинов.
Според председателят на "Възраждане" завода за барут е пример за това "как се изнася мръсно производство в България, което ние ще платим и което дори няма да е наше", тъй като всичко ще бъде в ръцете на една германска частна фирма.
"Ето защо "Възраждане“ няма да подкрепи този бюджет - защото е вреден, защото е престъпен. Времето на това правителство изтече!“, заключи председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов.
Костадин Костадинов: Бъркат в джоба на всеки един българин, за да вържат този бюджет на фалита
©
Още по темата
/
Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
20.11
Още от категорията
/
Европрокуратурата извършва претърсвания и изземвания при разследване в България на измами със субсидии, включващи селскостопански фондове
13:35
След обнародвани изменения в Тарифата за държавните такси: Реформата в арбитражното производство завърши
12:34
Борисов: Изключително важно е да се противопоставяме последователно и категорично на езика на омразата във всички негови форми
12:19
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. Слабата им финансова култура е в основата на високата им задлъжнялост
20.11
МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи да лица под 15 години, включете се тук
20.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.