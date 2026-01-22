Костадин Костадинов по отношение на блокираната работа на институцията заради липса на кворум, предаде репортер на ФОКУС.
Костадинов отбеляза, че от "БСП- Обединена левица" от осем депутати са паднали на пет. Председателят на ''Възраждане" призова за спешно назначаване на служебен кабинет
"Не е добре четвъртият мандат да се дава на ГЕРБ и ДПС, а това означава да им се даде възможност да продължават да работят още. Ако действително Радев искаше бързи избори и да прекрати бързо корупционните практики в Министерския съвет, трябваше да състави служебния кабинет максимално бързо", заяви той.
Костадинов настоя вицепрезидентът и бъдещ президент Илияна Йотова да наложи вето в случай, че парламентът приеме законопроекта за промени в Изборния кодекс
Костадин Костадинов: Народното събрание се намира в задънена улица!
© ФОКУС
Още по темата
/
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
12:37
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
12:11
Кирил Петков: Лена Бориславова е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици
21.01
Слави Трифонов: От толкова години "мъртвите души" в избирателните списъци променят резултатите при гласуване
21.01
Още от категорията
/
КТ "Подкрепа": Възнагражденията по длъжности в администрацията трябва да са относително еднакви
12:36
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
12:07
Министърът на отбраната: Не планираме участие на български военнослужещи в учение в Гренландия
21.01
Европарламентът се зае да гарантира обезщетенията ни при пътуване със самолет и да запази ръчния багаж
21.01
МС: При реализацията на проекта за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй" трябва да бъде защитена националната сигурност
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.