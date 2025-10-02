Костадин Костадинов.
"В момента коментираме въпроси, които са част от вътрешнополитическите сблъсъци между лобитата във властта. Какво ще бъде следващото нещо? Направо да внесат предложение за закриване на президентската институция и да приключват този мач", каза още лидерът на "Възраждане".
Костадинов призова за реакция на държавата по случая със задържания българин в израелски териториални води.
