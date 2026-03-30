Костадин Костадинов, водач на листите на партията в 3 МИР Варна и 25 МИР София.
"Сега е малко по-различно, но дебати пак няма. Лидерите на другите партии упорито ги избягват, предпочитат удобните разговори сред свои собствени симпатизанти или дават интервюта с предварително съставени формати, но все пак ситуацията е малко по-различна, защото се очертава пропукване на досегашния политически модел", коментира още Костадинов.
Според него това ще бъде началото на нещо по-различно.
"За първи път е заплашена доминацията на двупартийния модел ГЕРБ и ДПС. Всъщност това е една партия, но с две различни имена и ръководства, която беше превърнала приватизацията на държавата и превръщането й в частна олигархична структура в свой запазен модел и марка на управление. Не, че това, което виждаме сега от евентуалния претендент за първото място - Румен Радев е нещо кой знае колко по-различно... По-скоро виждаме един сблъсък между двете крила на олигархията в България. Но за изстрадалите български граждани и това е нещо, защото показва възможност поне за началото на една промяна, която ние, които искаме свободна и независима България, и възстановяването на суверенитета, да имаме възможност да осъществим", каза лидерът на "Възраждане" и допълни, че при срещите си с хората из страната основното, което им казват е да не се отказват.
Костадин Костадинов: Очертава се пропукване на досегашния политически модел
