Костадин Костадинов минути след новината, че кабинетът "Желязков" подава оставка, предаде репортер на "Фокус".
"На предсрочните избори основната цел на "Възраждане" ще бъде да накара възможно най-много хора да гласуват, независимо дали е за нас. Ако нямаме висока избирателна активност на следващите избори, мутрите отново ще си купят гласовете и ще получим това, заради което протестираме.
"Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, защото това ще кажат гражданите. Нашата цел е "Възраждане" да участва", добави той.
Голям Ботев
преди 38 мин.
Щом сме допуснали да има етническа партия ДПС, ще трябва да се примирим и с още една до някъде етническа, тази на тези за които русия е приоритет-ВгъзРаждани.
aahasfer
преди 48 мин.
Този съвсем е изперкал!Като неговите *испирътили*!
