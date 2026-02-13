Костадин Костадинов.
Той поясни, че са били подавани многократно сигнали до прокуратурата, но в момента няма смисъл от нови, тъй като предстоят избори.
"Тези организации, секти и духовно организации съществуват, защото имат политически чадър. Те имат връзки с управляващите. От ПП-ДБ продължават да обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са един изключително голям тумор в българската политическа система", каза Костадинов за случая "Петрохан".
Той посочи, че е задал въпрос, на който е получил "интересен отговор".
"Има ли хора действащи или бивши политици, които да са заснети от камерите в "Петрохан"? Те ми отговориха, че се провеждат разследващи действия, което за мен означава, че има такива хора. След което излезе Борислав Сандов и си призна, след него Терзиев. Очаквам и други хора да го направят", каза Костадинов, наричайки ПП-ДБ "организирана престъпна група".
Шефът на ДАНС отговори за агентите в "Петрохан"
21:49 / 12.02.2026
Облаци, дъжд и вятър по морето утре
21:29 / 12.02.2026
otKi4uka
преди 2 ч. и 26 мин.
Всяка партия в парламента е организирана престъпна група! Всяка!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.