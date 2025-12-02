Костадин Костадинов пред журналисти.
"За нас този протест е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние. За мен това беше гласът на българския народ“, каза още той.
"Да не пускат вот на недоверие, който да е за цялостна политика. Нека преосмислят предложението си за това", коментира още Костадинов
Костадин Костадинов: Протестът е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние
Експерт по национална сигурност: Има две хипотези – или вандалите са покровителствани, или полицията не е способна. Според мен е комбинация
20:59
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
17:15
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%.
20:43
Бивш министър на отбраната: Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността
19:06
Министър Иванов обсъди възможности за надграждане на сътрудничеството между България и Австрия
17:14
Пеевски: Румен Радев - истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! С ПП-ДБ употребихте младите хора!
01.12
