"Рискуваме отравяне на водата не само на Добруджа, но и на цяла Североизточна България. Това категорично не бива да бъде допускано. Затова като водач на листата на "Възраждане" за Варненска област се обръщам с призив - искам всеки един от депутатите от другите листи ясно и категорично да каже, че осъжда добива на шистов газ и няма да работи за премахване на мораториума." Това заяви днес във Варна, лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.

Костадинов е категоричен, че ако дадена партия ще работи за премахване на мораториума за шистовия газ то е редно да го обяви преди предстоящите парламентарни избори през април, за да знаят избирателите за кого гласуват.

Лидерът на "Възраждане" допълни, че в Добрич вече е организиран протест срещу добива на шистов газ в района и той ще се проведе тази събота, организиран от водача на листата в областта Константина Петрова. "Протести предстоят във Варна и Шумен", съобщи още Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" призова за незабавно премахване на санкциите срещу Русия. Той бе категоричен, това е единственият начин цените на горивата да паднат драстично и да не се стигне до криза.