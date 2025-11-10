Костадин Костадинов по повод годишнината от ноемврийския пленум на ЦК на БКП.
"36 години по-късно, това, което можем да направим като равносметка, може да се обобщи с една дума - Катастрофа. Българската държавност беше разгромена, унищожена, на практика ликвидирана", написа той.
Според Костадинов е унищожено качественото образование, здравеопазването, българската армия и енергетиката.
"Посегнаха на българския лев. Това е тотален разпад на държавността", каза Костадинов и добави:
"Всички, които доведоха Родината ни до тази “робска люлка", ще бъдат съдени и вкарани в затворите. Обещал съм ви го отдавна и смятам да спазя думата си, както винаги правя! Крайно време ни е за Възраждане!".
